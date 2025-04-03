ABD'li doktor uyardı: Asla almamanız gereken 3 vitamin takviyesi

DEMİR

Demir, kırmızı kan hücrelerinin bir parçası olarak vücudunuzda oksijen taşıma gibi çeşitli önemli işlevlerden sorumlu olan bir diğer temel besindir.

Demir eksikliği demir eksikliği anemisine yol açabilir. Kırmızı et, fasulye, kuruyemiş, ıspanak, kayısı gibi kuru meyveler ve karaciğer ve sakatat demir açısından zengindir. Dr. Moore, "Demir sülfat (demir) kullanmayın" diyor.

Bu takviyenin sindirime zarar verdiğini ve kabızlığa ve mide bulantısına neden olabileceğini söylüyor. “Feröz bisglisinat (demir) daha nazik ve daha iyi emilir, hem demir ise en biyoyararlanımlı formdur” diye ekliyor.