ABD'li doktor uyardı: Asla almamanız gereken 3 vitamin takviyesi
Vitamin takviyelerinin kullanımı son yıllarda giderek arttı. Ancak bilinçsiz kullanılan takviyeler vücutta çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. ABD'li doktor belirli vitamin takviyelerinin olası yan etkilerini vurguladı.
Takviye vitamin kullanımı oldukça yaygın hale geldi. Peki gerçekten tüm bu takviyelere ihtiyacınız var mı? Yan etkileri var mı? Vitaminlerin genel sağlığımız için gerekli olduğu konusunda bir tartışma olmasa da takviyeler bazı istenmeyen yan etkilere neden olabilir.