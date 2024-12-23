ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş

Sağlıklı bir yaşam ve uzun ömür için vücudunuza yararlı olan besinleri tüketmeniz öneriliyor. Yapılan araştırmalar, belirli yiyeceklerin düzenli tüketiminin hem yaşam süresini uzatabileceğini hem de hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 1

Uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmek istiyorsanız yaşam tarzı alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz.

Sağlıklı bir beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak vücut sağlığınızı iyileştirmeye ve kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

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ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 2

Sağlıklı bir yaşamın ilk kuralı sağlıklı beslenme. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz bir etki bırakır. Bu nedenle sağlıklı besinleri tercih etmeniz uzmanlar tarafından önerilir.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 3

Sağlıklı bir yaşam için doğru besinlerin tüketilmesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 4

Yapılan araştırmalar, belirli yiyeceklerin düzenli tüketiminin hem yaşam süresini uzatabileceğini hem de hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 5

Uzun ömür ve rejeneratif tıp alanında 20 yılı aşkın süredir çalışan ABD'li Dr. Neil Paulvin, bu besinlerden birinin yaban mersini olduğunu söylüyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 6

Günde bir fincan yaban mersini tüketmenin genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğunu belirten Paulvin, bu alışkanlığın kolon kanserini önlemeden kolesterolü düşürmeye kadar pek çok olumlu etkisi bulunduğunu ifade ediyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 7

"VÜCUDU BİR ZIRH GİBİ KORUYOR

Dr. Paulvin, "Yaban mersini, uzun ömrü desteklemek için her gün tükettiğim besinlerden biri. Lezzetli, düşük kalorili ve vitamin ile antioksidan açısından zengin bir meyve. Vücudu enfeksiyonlara karşı bir zırh gibi koruyor," dedi.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 8

Paulvin, yaban mersinini yoğurt, smoothie ya da sade bir atıştırmalık olarak tükettiğini de ekliyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 9

Meyvenin prebiyotik etkisiyle bağırsak iltihabını azalttığını ve kolon kanserini önlemede yardımcı olabileceğini belirtiyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 10

Ayrıca, yüksek çözünür lif içeriği sayesinde kötü kolesterolü azaltarak kalp hastalıkları riskini düşürdüğüne dikkat çekiyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 11

BEYİN VE KEMİK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Yaban mersininin antioksidanlar açısından zengin olduğunu vurgulayan Dr. Paulvin, "Bu antioksidanlar, hücreleri hasarlara karşı savunuyor, DNA onarımına katkıda bulunuyor ve daha fazla hasarı önlüyor," dedi.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 12

Meyvede bolca bulunan antosiyaninlerin, yaban mersinine karakteristik mavi rengini verdiğini de sözlerine ekledi.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 13

Bir fincan yaban mersininin, günlük C vitamini ihtiyacının %16’sını, K vitamini ihtiyacının ise %24’ünü karşıladığını belirten Paulvin, bu yönüyle meyvenin kemik gelişimini desteklediğini ve kan pıhtılaşmasını düzenlediğini ifade ediyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 14

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

16.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, yaban mersini ve çilek tüketiminin zihinsel yaşlanmayı iki buçuk yıla kadar geciktirdiği tespit edildi.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 15

Uzmanlar, yaban mersininde bulunan lif, vitamin ve minerallerin Tip 2 diyabet ile kalp-damar hastalıkları riskini azaltmada da etkili olduğunu belirtiyor.

ABD'li doktor "vücudu zırh gibi koruyor" dedi: Her gün yediği tek besin buymuş - 16

Sonuç olarak, sağlıklı bir yaşam sürmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyenler için yaban mersini günlük beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday görünüyor.

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