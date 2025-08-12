ABD'li doktordan acil uyarı: Herkesin yaptığı bu hata sağlık için tehdit

ABD’de görev yapan göz doktoru milyonlarca kişinin farkında olmadan yaptığı bir alışkanlığın görme sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı.

DailyMail'de yer alan habere göre; Meslektaşlarıyla yaptığı röportajın ardından TikTok’ta paylaştığı video 2,2 milyondan fazla izlenme aldı.

Uzmanların oybirliğiyle en riskli davranış olarak belirttiği alışkanlık: göz ovuşturma.

Dr. Fraser, “Durmalısınız. Gözlerinizi ovuşturmayın,” diyerek uyarıda bulundu. Ancak tamamen yasaklamak yerine daha güvenli bir alternatif önerdi:

“Mutlaka ovuşturmanız gerekiyorsa, göz bebeğiniz yerine göz çevresindeki kemikli bölgeyi ovalayın. Bu kaşıntıyı hafifletir ve keratokonus gibi hastalıkların riskini azaltır.”

KERATOKONUS TEHLİKESİ

Keratokonus, korneanın incelip koni şekline gelmesiyle ortaya çıkan ilerleyici bir göz rahatsızlığı. Görmeyi bozabilen bu durum, ileri vakalarda cerrahi müdahale veya kornea nakli gerektirebiliyor. Uzmanlar, göz ovuşturmanın hastalık için önemli bir risk faktörü olduğunu belirtiyor.

Dr. Fraser’ın kliniğinde çalışan bir diğer göz doktoru ise bu alışkanlığın cilt sağlığına da zarar verdiğini vurguladı:

“Göz çevresindeki hassas deri gerilmeye ve kırışmaya çok müsait. Sık ovuşturmak bu bölgedeki yaşlanma sürecini hızlandırır.”

EKRAN BAŞINDA GÖZ KIRPMAYI UNUTUYORUZ

Bir başka uzman ise göz ovuşturmanın yanı sıra, özellikle bilgisayar ve telefon kullanımında yeterince göz kırpmamanın da ciddi sorunlara yol açtığını söyledi:

“Hastalar bilgisayar başında çalışırken veya ders çalışırken gözlerini kırpmıyor. Bu da kuruluk ve göz kapağı sorunlarına neden oluyor. Bilinçli olarak daha sık göz kırpmak pek çok problemi önler.”


Uzmanlar, ekran karşısında düzenli ara vermeyi, gözleri nemli tutmak için bilinçli şekilde göz kırpmayı ve kaşıntı hissedildiğinde göz küresine değil, çevresindeki kemikli bölgeye baskı uygulamayı öneriyor.

Dr. Fraser’ın videosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, kötü alışkanlığın olumsuz etkilerini zaten yaşadıklarını itiraf etti:

“Keratokonus hastasıyım, lütfen gözlerinizi ovuşturmayın.”

“Alerjim nedeniyle yıllarca ovuşturdum, şimdi sol gözümde de aynı sorun var.”

“Videoyu izledikten sonra milyonlarca kez göz kırptım.”

