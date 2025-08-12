ABD'li doktordan acil uyarı: Herkesin yaptığı bu hata sağlık için tehdit
ABD’de görev yapan göz doktoru milyonlarca kişinin farkında olmadan yaptığı bir alışkanlığın görme sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Meslektaşlarıyla yaptığı röportajın ardından TikTok’ta paylaştığı video 2,2 milyondan fazla izlenme aldı.
Uzmanların oybirliğiyle en riskli davranış olarak belirttiği alışkanlık: göz ovuşturma.
Dr. Fraser, “Durmalısınız. Gözlerinizi ovuşturmayın,” diyerek uyarıda bulundu. Ancak tamamen yasaklamak yerine daha güvenli bir alternatif önerdi:
“Mutlaka ovuşturmanız gerekiyorsa, göz bebeğiniz yerine göz çevresindeki kemikli bölgeyi ovalayın. Bu kaşıntıyı hafifletir ve keratokonus gibi hastalıkların riskini azaltır.”