ABD'li öğrenciler Filistin için ayakta! Columbia Üniversitesi'nde eylemler yeniden alevlendi
New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler bir kez daha Filistin için ayaklandı. İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden öğrenciler, üniversitenin dekanından hesap sordu. Polis eylemlere müdahale etti.
New York'taki üniversitenin kampüsünde 30 Nisan 2024 tarihinde polisin düzenlediği baskın ile son bulan Filistin'e destek gösterileri yeniden başlarken, New York polisi önlemlerini artırdı.
Columbia Üniversitesi'nin Manhattan merkez kampüsündeki bir kütüphane binasında toplanan Filistin destekçileri, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in kampüste konuk edilmesini protesto etti.