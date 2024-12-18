ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk

Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan okul saldırısını gerçekleştiren 17 yaşındaki Natalie Rupnow'un manifestosu ortaya çıktı. Üç kişiyi öldürmeden önce yazdığı manifestoda saldırgan, Eskişehir'deki bıçaklı saldırıları gerçekleştiren Arda K'den ilham aldığını anlattı. Rupnow'un sosyal medya hesabında paylaştığı manifestoda tüyler ürperten başka ayrıntılar da yer aldı.

ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk - 1

ALTI SAYFALIK MANİFESTO

Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan okul saldırısı dünya gündemine oturdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Saldırının faili olan 17 yaşındaki Natalie Rupnow'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce yazdığı altı sayfalık manifesto ortaya çıktı.

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ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk - 2

"İLHAM KAYNAĞI"

Rupnow'un sosyal medya hesabında paylaştığı manifestoda tüyler ürperten ayrıntılar yer aldı.

Rupnow'un yazdığı manifestoda, geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de düzenlenen bıçaklı saldırının faili Arda K’yi "ilham kaynağı" olarak gördüğü anlaşılıyor.

ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk - 3

"NİHAİ BİR AZİZ"

Rupnow, saldırganı "nihai bir aziz" olarak tanımladığı manifestosunda, onun eylemlerinden etkilendiğini ve onun gibi hareket etmeyi arzuladığını belirtti.

ABD'li saldırgan, Arda K'yi hedefi uğrunda kararlı bir şekilde hareket eden bir figür olarak tanımladı.

ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk - 4

Geçtiğimiz aylarda Eskişehir’de çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçaklayan Arda K, saldırı anını sosyal medyada yayınlamıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşındaki Arda, kendisini Nazi olarak nitelemişti.

ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk - 5

AİLENİN SORUNLU ÇOCUĞU

Saldırgan altı sayfalık manifestosunda ilk olarak hayat öyküsünü anlatıyor.

Ailesini sevmediğini belirtmekten çekinmeyen saldırgan, manifestosunda onlardan bahsederken "pislik" ifadesini kullanıyor.

Ailesinin de onu sevmediğini düşünen saldırgan, kendisini ailenin "sorunlu çocuğu" olarak gördüklerini öne sürüyor.

ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk - 6

KENDİNİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Geçmişte kendisini öldürmeyi de düşündüğünü aktaran saldırgan, "Yanlış insan olarak doğdum. Ailem pislik insanlar. Bir dönem silah alıp kendini öldürmeyi düşündüm ama evren için daha iyi planlarım var." ifadelerine yer verdi.

ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk - 7

"TOPLUMDAN NEFRET ETMEYE BAŞLADIM"

Saldırıya kadar giden süreçte neler hissttiğini aktaran saldırgan, "İnsanlardan ve toplumdan nefret etmeye başladım, bu tamamen benim hatam değil." diye yazdı.

ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk - 8

"BANA KİMSE İYİ BAKMADI"

Yalnızlıkta huzur bulan saldırgan, toplum tarafından dışlandığını da hissederek, "Bana kimse iyi gözle bakmadı. Yalnız olmayı seviyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

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