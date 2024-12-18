ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk

"NİHAİ BİR AZİZ"

Rupnow, saldırganı "nihai bir aziz" olarak tanımladığı manifestosunda, onun eylemlerinden etkilendiğini ve onun gibi hareket etmeyi arzuladığını belirtti.

ABD'li saldırgan, Arda K'yi hedefi uğrunda kararlı bir şekilde hareket eden bir figür olarak tanımladı.