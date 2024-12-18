ABD'li okul saldırganının manifestosu yayınlandı: İlham kaynağı bir Türk
Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan okul saldırısını gerçekleştiren 17 yaşındaki Natalie Rupnow'un manifestosu ortaya çıktı. Üç kişiyi öldürmeden önce yazdığı manifestoda saldırgan, Eskişehir'deki bıçaklı saldırıları gerçekleştiren Arda K'den ilham aldığını anlattı. Rupnow'un sosyal medya hesabında paylaştığı manifestoda tüyler ürperten başka ayrıntılar da yer aldı.
ALTI SAYFALIK MANİFESTO
Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan okul saldırısı dünya gündemine oturdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
Saldırının faili olan 17 yaşındaki Natalie Rupnow'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce yazdığı altı sayfalık manifesto ortaya çıktı.