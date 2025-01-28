ABD'li savunma devinden Musk'a çarpıcı Türkiye itirafı: "İHA pazarını onlara kaptırdık"
ABD'li savunma ve İHA üreticisi General Atomics'in CEO'su Linden Blue, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Elon Musk'gönderdiği bir mektupta, Türkiye'nin İHA alanındaki yükselişine dikkat çekti. ABD'li savunma şirketinin, "İHA pazarı Türkiye, Çin ve İsrail'e kaptırıldı" ifadelerini kullandığı mektupta Elon Musk'tan çeşitli taleplerde bulunduğu ortaya çıktı.
ABD'li savunma ve insansız hava aracı (SİHA) üreticisi General Atomics'in CEO'su Linden Blue, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Elon Musk'a ABD'nin savunma tedarik sistemindeki sorunlarına dikkat çektiği bir mektup gönderdi.
Açıklamada şirketin 30 yıldan fazla süredir ABD ve müttefiklerini desteklemek için savunma teknolojileri geliştirdiği belirtilerek, İHA'lardaki yetkinliklerini vurguladığı kaydedildi.