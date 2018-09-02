ABD'li Senatör McCain için cenaze töreni düzenlendi
NTV Haber, Anadolu Ajansı, Reuters
ABD‘de geçen hafta 81 yaşında hayatını kaybeden Arizona Senatörü John McCain için Washington'daki Ulusal Katedral'de cenaze töreni düzenlendi. Törende ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve George W. Bush, McCain'in vasiyeti üzerine konuşma yaptı.
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Geçtiğimiz hafta, beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ABD Arizona eyaletinin eski senatörü John McCain için Washington’da cenaze töreni düzenlendi.
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Ulusal Katedral’deki tören, Amerikan siyasetinin üst düzey isimlerini bir araya getirdi. Törende ABD eski başkanları Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama da hazır bulundu.
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TRUMP ADINA TÖRENE KATILDI
ABD Başkanı Donald Trump, eski senatör McCain'in vasiyeti üzerine cenazeye katılmadı. Ancak Trump'ın kızı Ivanka trump ve damadı Jared Kushner törende yer alırken ABD yönetimi adına Başkan Yardımcısı Mike Pence konuşma yaptı.
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Trump adına törene katıldığını vurgulayan Pence, McCain'in büyük bir vatansever olduğunu, her zaman ülkesinin çıkarlarını koruduğunu ve nesiller boyunca "ABD'nin en etkili siyasetçilerinden biri olarak" hatırlanacağını belirtti.
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Pence, "Dün Başkan Trump'ın da dediği gibi, onun ülkesine yaptığı hizmetlere saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.
Pence'in yanı sıra Trump yönetimini temsilen Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly, Savunma Bakanı James Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da törene katıldı.
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OBAMA: BÜTÜN FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN AYNI İDEALLERİ PAYLAŞTIK
Törende McCain'in vasiyeti üzerine Obama ve Bush konuşma yaptı.
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7Obama'nın törendeki esprili konuşması salonda gülüşmelere neden oldu. Eski ABD Başkanı, “Bütün farklılıklarımıza rağmen, Amerika halkının kuşaklar boyu savaştığı ve kendini feda ettiği idealleri bağlılıkla paylaştık. George Bush ve beni buraya getirip kendi hakkında güzel şeyler söyleterek son gülen o oldu“ ifadelerini kullandı.
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BUSH: BAZI YAŞAMLAR O KADAR CANLIDIR Kİ, BİTTİĞİNE İNANAMAZSINIZ
Eski ABD Başkanı George W. Bush ise McCain’in boşluğunun doldurulamayacağını söyledi:
“Bazı yaşamlar o kadar canlıdır ki, bittiğine inanamazsınız. Bazı sesler o kadar gür ve ayırt edici ki, sustuğuna inanamazsınız."
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“JOHN MCCAIN'İN AMERİKA’SI HER ZAMAN HARİKAYDI”
Törene McCain’in kızı Meghan McCain'in konuşması damga vurdu. Meghan McCain, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyalarında kullandığı “Amerika’yı yeniden harika yapalım” sloganına atıfta bulunarak, “John McCain'in Amerika’sı asla yeniden harika yapılmaya ihtiyaç duymadı. .Çünkü Amerika her zaman harikaydı” dedi.
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McCain’in cenazesi halka açık programın tamamlanmasının ardından özel bir tören için Annapolis, Maryland’de bulunan ABD Deniz Akademisi Şapeli'ne götürüldü.
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12McCain buradaki törenin ardından askeri törenle toprağa verilecek.
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ABD Başkanı Trump, McCain ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aramızdaki politika ve yaklaşım farklarına rağmen Senatör John McCain'in ülkemize yaptığı hizmetlere saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump'ın açıklamasının hemen ardından yazılı açıklama yapan Beyaz Saray, bayrakların yarıya indirildiğini ve McCain'in cenazesinin defnedileceği pazar gününe kadar bu şekilde kalacağını bildirmişti.
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2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain, seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.
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2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaline çok güçlü şekilde destek veren McCain, Irak'ın işgaline zemin hazırlayan "şahin" isimlerden biri olarak kayıtlara geçmişti. McCain, hayatını kaybetmeden kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, "Irak'ın işgali, büyük bir hatadan başka şekilde değerlendirilemez ve bunun için kendi payıma düşen suçlamayı kabul etmem gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.
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ABD Kongresine 1981'de giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.
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