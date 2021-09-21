ABD'li sınır muhafızları kementlerle göçmenlere saldırdı: Beyaz Saray özür diledi

Haitili göçmen Wildly Jeanmaryi "Bizi Haiti'ye geri gönderemezler çünkü herkes şu anda Haiti'nin nasıl olduğunu biliyor. Temmuz ayındaki başkanlık suikastını herkes biliyor. Ülkemde büyük bir deprem oldu. Eşim ve 2 yaşındaki kızım ile geri dönmem için hiçbir neden yok” diye konuştu.