ABD'li sınır muhafızları kementlerle göçmenlere saldırdı: Beyaz Saray özür diledi

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 21.09.2021 - 12:04 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 12:08
Geçtiğimiz günlerde, ABD-Meksika sınırında göçmenlerin yolunu kesen ve kovboy şapkaları takan at üstündeki sınır koruma muhafızları tüm dünyada gündem oldu. Muhafızların göçmenlere kementle saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, "Bu görüntüleri izleyen kimsenin bunun kabul edilebilir olduğunu düşüneceğini sanmıyorum. Gerçekten üzgünüz” dedi.
Bununla birlikte, sosyal medyada bazı kullanıcılar, görüntülerin ABD’de siyahların maruz kaldığı tarihsel adaletsizliklerin yankıları olduğu yorumunu yaptı.
ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Orti ise olayın kolluk kuvvetleri tarafından "kabul edilemez" bir yanıt olmadığından emin olmak için araştırıldığını söyledi. Memurların zor bir ortamda çalıştıklarını ve potansiyel kaçakçıları ararken göçmenlerin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını savundu.
İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri Alejandro Mayorkas, uzun dizginlerin atlı yetkililer tarafından "atın kontrolünü sağlamak için" kullanıldığını belirterek, "Ama gerçekleri araştıracağız" dedi.
Diğer taraftan, Teksas eyaletinde yer alan kamp, ülkelerindeki çete şiddeti, aşırı yoksulluk ve doğal afetlerden kaçan göçmen akışını durdurmak isteyen ABD makamları için son zamanlarda büyük bir kaosa dönüştü.
Kamp, daha önce 12 binden fazla göçmen için geçici bir sığınma noktasıydı, ancak Teksas Valisi Greg Abbott, sayının geçen Cumartesi günü 16 bine ulaştığını söyledi. Birçoğu, ABD’ye sığınma başvurusunda bulunmayı umarak Şili'ye kadar güneyden seyahat etmişti.
Bununla birlikte, dün bölgede termometreler 40 dereceyi gösterirken, göçmenler kampta devam eden yiyecek ve su kıtlığından şikayet etti. ABD'ye geri dönenlerden bazıları, suda yüzerken büyük buz torbalarını kafalarında dengelerken görülüyor.
Öte yandan, Meksika'daki Rio Grande kıyısındaki Haitili göçmen Maxon Prudhomme, "Yaptıkları bu muamele tenimizin renginden dolayı ırkçılıktır" dedi.
ABD'li yetkililer, sınırlarındaki göçmen yoğunluğunun artması nedeniyle iki gün önce Del Rio sınır kapısını kapattı, trafiğin çoğunun yaklaşık 90 km güneydeki Eagle Pass, Teksas sınır kapısına yeniden yönlendirildiğini söyledi. Yolu uzayan göçmenler ise hayatlarından endişe ediyor.
Haitili göçmen Wildly Jeanmaryi "Bizi Haiti'ye geri gönderemezler çünkü herkes şu anda Haiti'nin nasıl olduğunu biliyor. Temmuz ayındaki başkanlık suikastını herkes biliyor. Ülkemde büyük bir deprem oldu. Eşim ve 2 yaşındaki kızım ile geri dönmem için hiçbir neden yok” diye konuştu.
Eşi ve iki küçük oğluyla birlikte kampa giden bir başka Haitili göçmen olan Nerlin Clerge, "ABD hükümetinin vicdanı yok" yorumunu yaptı.