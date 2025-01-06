ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi?
Güçlü ve destekleyici ilişkilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde önemli faydaları vardır. Onarım genlerini harekete geçirebilir, iltihabı azaltabilir, bağışıklık fonksiyonunu güçlendirebilir, kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir ve hatta ömrü uzatabilir. Anlamlı sohbetler veya düşünceli mesajlar gibi küçük eylemler bu bağları önemli ölçüde güçlendirebilir ve genel sağlığı artırabilir.
Sağlıklı bir ilişki içinde olan veya arkadaşları ve ailesiyle sağlıklı bağları olan kişilerin neden daha mutlu olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu bağlar ve ilişkiler varlıklarını besleyebilir, mutlu hormonların akışını artırabilir ve genel sağlıklarını koruyabilir.