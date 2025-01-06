ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi?

Artan oksitosin seviyeleri kan basıncını düşürebilir, stresi azaltabilir ve genel kalp sağlığını iyileştirebilir. Bu biyolojik tepki, sıcak bir kucaklamanın veya el ele tutuşmanın neden bu kadar sakinleştirici bir etkiye sahip olabileceğini açıklar. Dopamin ve serotonin mutluluk ve esenlikle ilişkilidir. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek bu kimyasalları artırabilir, daha iyi bir ruh haline ve hayatta daha fazla tatmin duygusuna yol açabilir.