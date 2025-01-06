ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi?

Güçlü ve destekleyici ilişkilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde önemli faydaları vardır. Onarım genlerini harekete geçirebilir, iltihabı azaltabilir, bağışıklık fonksiyonunu güçlendirebilir, kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir ve hatta ömrü uzatabilir. Anlamlı sohbetler veya düşünceli mesajlar gibi küçük eylemler bu bağları önemli ölçüde güçlendirebilir ve genel sağlığı artırabilir.

ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 1

Sağlıklı bir ilişki içinde olan veya arkadaşları ve ailesiyle sağlıklı bağları olan kişilerin neden daha mutlu olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu bağlar ve ilişkiler varlıklarını besleyebilir, mutlu hormonların akışını artırabilir ve genel sağlıklarını koruyabilir.

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ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 2

Amerikalı doktor ve yazar Dr. Mark Hyman'a göre, ister romantik, ister ailevi veya platonik olsun, insan bağlantısı biyolojiniz üzerinde şaşırtıcı bir etkiye sahip olabilir.

ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 3

"Sevgi dolu bir ilişkide olmak veya destekleyici bir topluluğun parçası olmak vücudunuzun onarım genlerini harekete geçirebilir, iltihabı azaltabilir ve hatta ömrünüzü uzatabilir. Sosyogenomik olarak bilinen bu büyüleyici alan, bağlantının sadece duygusal olmadığını, biyolojik olduğunu kanıtlıyor," diyor Dr. Hyman.

ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 4

Sevildiğinizi hissettiğinizde veya biriyle güçlü bir bağ kurduğunuzda, beyniniz oksitosin, dopamin ve serotonin gibi kimyasallar salgılar. Oksitosin aynı zamanda aşk hormonu olarak da bilinir; sosyal bağ kurma, güven ve yakınlıkta hayati bir rol oynar.

ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 5

Artan oksitosin seviyeleri kan basıncını düşürebilir, stresi azaltabilir ve genel kalp sağlığını iyileştirebilir. Bu biyolojik tepki, sıcak bir kucaklamanın veya el ele tutuşmanın neden bu kadar sakinleştirici bir etkiye sahip olabileceğini açıklar. Dopamin ve serotonin mutluluk ve esenlikle ilişkilidir. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek bu kimyasalları artırabilir, daha iyi bir ruh haline ve hayatta daha fazla tatmin duygusuna yol açabilir.

ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 6

Çalışmalar, sarılmanın stres hormonlarını azaltabileceğini ve bağışıklığı artırabileceğini göstermektedir. Olumlu sosyal etkileşimler kortizolü düşürür ve serotonin seviyelerini artırır. Sevdiklerinizle zaman geçirmek ömrünüzü uzatabilir.

ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 7

FİZİKSEL SAĞLIK YARARLARI

Gelişmiş bağışıklık sistemi: Çalışmalar, güçlü sosyal bağları sürdüren bireylerin hastalıklardan muzdarip olma olasılığının daha düşük olduğunu bulmuştur. Sevgi ve destek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve sizi enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir.

Daha iyi kardiyovasküler sağlık: Sevgi dolu ilişkilerdeki kişilerde genellikle daha düşük kalp hastalığı oranları görülür. Bağlantıyla gelen duygusal destek ve stres azaltma, kalp üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olabilir.

Daha hızlı iyileşme: Olumlu ilişkiler, vücudun iyileşme sürecini yavaşlatabilen kortizol gibi stres hormonlarını azaltabilir.

ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 8

ZİHİNSEL SAĞLIK YARARLARI

Uzun yaşam: Güçlü sosyal bağlantıları olan bireyler daha uzun yaşama eğilimindedir.

Azalmış izolasyon: Güçlü bağlantıları olan kişiler kendilerini daha az yalnız veya izole hissederler. Olumlu insanlarla çevrili olduğunuzda, zihinsel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Azalmış kaygı ve depresyon: Sağlıklı bir ilişki içindeyseniz veya güçlü bağlantılarınız varsa, daha az kaygı ve depresyon vakası olur.

ABD'li uzman açıkladı: Aşık olmak ömrünüzü uzatabilir mi? - 9

GÜÇLÜ BAĞLANTILAR NASIL KURULUR?

Büyük jestler yapmanıza gerek kalmayacak; küçük şeyler yapmak güçlü bağlantılar kurmanıza yardımcı olacaktır. Anlamlı sohbetlere katılmak veya hatta düşünceli bir mesaj göndermek, bağları güçlendirebilir ve refahınızı olumlu yönde etkileyebilir.

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