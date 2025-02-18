ABD'li uzmanlar anlattı: Otizm tanısı konan yetişkin sayısı artıyor | Peki belirtileri neler?

ABD’nin Georgia eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki girişimci Natasha Nelson, sosyal normlar konusunda doğuştan gelen bir anlayışa sahip değildi.

İlk kez tanışan insanların neden derin sohbetler yerine küçük konuşmalar yapmayı tercih ettiklerini ya da insanların neden yataklarını toplamayı sevdiklerini bilmiyordu.

Nelson’a birkaç yıl önce, en küçük kızının da aynı teşhisi almasının hemen ardından otizm teşhisi kondu.

Nelson, “Hayatınız her zaman kaos içindeymiş gibi hissettiyseniz ve kendinizi rahat hissetmiyorsanız, geliştiğinizi hissetmiyorsanız, sadece sürekli hayatta kalıyormuş ve bir şeyden diğerine geçiyormuş gibi hissediyorsanız, kaybedecek neyiniz var?” dedi.