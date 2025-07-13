ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor”

"HERKES BUNDAN UTANÇ DUYMALI"

Temsilciler Meclisi üyesi Maxwell Alejandro Frost da vekillerin tuvaletlerin çalışmadığı ve “dışkıların her yere yayıldığı” haberleri dolayısıyla gözaltı merkezindeki hijyen koşulları konusunda endişeli olduğunu anlattı. Fakat göçmenlerin tutulduğu alanları gezmelerine izin verilmediğinden bu durumu da denetlemeleri mümkün olmadı.

Frost, “Bu, ister Demokrat ister Cumhuriyetçi olsun herkesin derinden utanç duyması gereken bir durum. Göçmenler bu ulusun kanını zehirlemez. Onlar bu ulusun kanıdır” dedi.