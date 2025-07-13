ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor”

İtirazları üzerine Florida’daki “Timsah Alcatraz” göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmelerine izin verilen ABD’li vekiller, ziyaretin ardından gözlemlerini paylaştı.

ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor” - 1

ABD Kongre üyeleri, Florida eyaletinde kurulan ve kamuoyunda “Timsah Alcatraz” olarak bilinen göçmen gözaltı merkezini ziyaret etti. Ziyaretlerine izin verilmemesi üzerine bu yasağı mahkemeye taşıyan vekiller, izin çıkmasının ardından yaptıkları ziyarette gördüklerini paylaştı.

Cumhuriyetçi Partili Vali Ron DeSantis’in “emniyetli ve güvenli” olduğunu iddia ettiği gözaltı merkezi, ziyarette bulunan Demokrat vekiller tarafından “insanlık dışı” sözleriyle tarif edildi.

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ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor” - 2

"NE OLDUĞUNU GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CNN International’ın haberine göre, gözaltı merkezindeki koşulları denetlemelerine “yasadışı bir şekilde engel olduğu” iddiasıyla Vali DeSantis hakkında dava açan vekillerin cumartesi günü tesise sınırlı bir ziyarette bulunmasına izin verildi. Kongre üyeleri ve eyalet temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada, kendilerine merkeze erişim sağlanmamasının “bu kapıların ardında gerçekte ne olduğunu gizleme amaçlı kasıtlı bir engel” olduğunu vurguladı.

ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor” - 3

"HER KAFESTE 32 KİŞİ VAR"

ABD’li vekillerin aktardığına göre, merkezde tutulan göçmenler, yardım çağrısında bulunuyor ve “Libertad” (İspanyolcada “Özgürlük”) diye bağırıyordu.

Florida'nın 25’inci seçim bölgesini temsil eden Temsilciler Meclisi ütesi Debbie Wasserman Schultz, ziyaretlerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Esasen kafeslere tıkılmış durumdalar, duvardan duvara insanlar, her kafeste 32 tutuklu var" diye konuştu.

ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor” - 4

VEKİLLERE KULLANILMAYAN HÜCRELER GÖSTERİLDİ

Gözaltı merkezine ziyaretlerine sınırlı olarak izin verilen siyasetçiler, göçmenlerin halihazırda tutulduğu alanları ziyaret etmelerine izin verilmediğini söyledi. Vekillere bunun yerine mevcut durumda kullanılmayan hücreler gösterildi. Gözaltı merkezinden gözlemlerini aktaran Schultz, her bir kafeste küçük tuvaletlerin ve onlara bitişik lavaboların olduğunu belirtti. Gözaltındaki göçmenler bu lavaboları su içmek ve dişlerini fırçalamak için kullanıyordu. Diğer bir deyişle, bunu yaparken tuvaletlerin sifonları için kullanılan suyu paylaşıyorlardı. 

ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor” - 5

GÖREVLİLER VE GÖÇMENLERE FARKLI YEMEKLER

Schultz’un aktardığına göre, mutfak bölgesini ziyaret eden vekiller, hükümet yetkililerinin kızarmış tavuk ve sosis yediğini, gözaltındaki insanlara ise hindi, peynirli sandviç, elma ve cips verildiğini söyledi. Schultz, “Bunun onları beslenme değeri açısından nasıl ayakta tutabileceğini ya da aç bırakmayacağını anlamıyorum. Aç insanlar olduğunda bu açıkça ruh hallerini de değiştiriyor” dedi. 

ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor” - 6

"HERKES BUNDAN UTANÇ DUYMALI"

Temsilciler Meclisi üyesi Maxwell Alejandro Frost da vekillerin tuvaletlerin çalışmadığı ve “dışkıların her yere yayıldığı” haberleri dolayısıyla gözaltı merkezindeki hijyen koşulları konusunda endişeli olduğunu anlattı. Fakat göçmenlerin tutulduğu alanları gezmelerine izin verilmediğinden bu durumu da denetlemeleri mümkün olmadı.

Frost, “Bu, ister Demokrat ister Cumhuriyetçi olsun herkesin derinden utanç duyması gereken bir durum. Göçmenler bu ulusun kanını zehirlemez. Onlar bu ulusun kanıdır” dedi. 

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