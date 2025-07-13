ABD’li vekiller “Timsah Alcatraz”ı gezdi: “Göçmenler kafeslerde tutuluyor”
İtirazları üzerine Florida’daki “Timsah Alcatraz” göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmelerine izin verilen ABD’li vekiller, ziyaretin ardından gözlemlerini paylaştı.
ABD Kongre üyeleri, Florida eyaletinde kurulan ve kamuoyunda “Timsah Alcatraz” olarak bilinen göçmen gözaltı merkezini ziyaret etti. Ziyaretlerine izin verilmemesi üzerine bu yasağı mahkemeye taşıyan vekiller, izin çıkmasının ardından yaptıkları ziyarette gördüklerini paylaştı.
Cumhuriyetçi Partili Vali Ron DeSantis’in “emniyetli ve güvenli” olduğunu iddia ettiği gözaltı merkezi, ziyarette bulunan Demokrat vekiller tarafından “insanlık dışı” sözleriyle tarif edildi.