ABD’liler silah depolarken, Avrupa ülkeleri tuvalet kağıdına akın etti

İHA 31.03.2020 - 13:54 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 13:55
İngiltere'de vatandaşlar korona salgını nedeniyle en çok kuru gıda ve temizlik malzemelerini satın alarak stokladı. Gıda ürünlerinin başında pirinç, makarna, kahvaltılık gevrek, un ve yumurta gelirken, temizlik malzemelerinde sabun ve tuvalet kağıdının aşırı stoklanması nedeniyle market rafları hala boş kaldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de de vatandaşlar çareyi temizlik maddesi ve kuru gıda depolamakta buldu. Vatandaşlar salgının ilk günlerinden itibaren et ürünleri, bakliyat, maske ve eldivenlere akın etti.
Corona virüs salgını nedeniyle birçok ülkede temizlik ürünleri ve kuru gıda maddeleri satışları tavan yaparken, ABD’de de silah satışlarında patlama yaşandı. Corona virüs pandemisinin toplumsal huzursuzluğa yol açacağı tedirginliği yaşayan ABD’liler silah ve mühimmat stoklamaya başladı.
ABD'deki birçok silah mağazası sahibi, salgının yol açabileceği ekonomik krizin sosyal düzeni bozacağı endişesiyle satışlarda artış yaşandığını ifade etti.