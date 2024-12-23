ABD'nin 47'inci başkanı Trump'ın ilk gün arzusu: "Transseksüel çılgınlığını" durdurmak

GÖÇMENLER YİNE HEDEFİNDEYDİ

Demokrat Kamala Harris'i yenerek 20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olacak olan Donald Trump, dün Phoenix'te kampanyasının bir diğer favori teması olan göçmenlik konusundaki saldırılarını da iki katına çıkardı.

O gün şu sözü verdi: “Sınırımızı yasadışı göçmenlere kapatmak ve ülkemizin işgalini durdurmak için bir dizi kararname imzalayacağım. Ve aynı gün, Birleşik Devletler tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonuna başlayacağız.”

Donald Trump'ın destekçilerinden aşırı sağcı polemikçi Charlie Kirk tarafından kurulan Turning Point USA tarafından düzenlenen etkinlikte “20 Ocak Amerika'da gerçekten Kurtuluş Günü olacak” dedi.