ABD'nin 47'inci başkanı Trump'ın ilk gün arzusu: "Transseksüel çılgınlığını" durdurmak
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, önümüzdeki ay Beyaz Saray'daki ilk gününde “transseksüel çılgınlığını” durdurmak istediğini söyledi. ABD'nin resmi politikasının yalnızca iki cinsiyeti kabul edeceğini belirtti. Cumhuriyetçiler, kontrol ettikleri eyaletlerde LGBTİ+ haklarına karşı çıkıyor.
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Phoeni'ta düzenlediği mitingde LGBTİ+ haklarını hedef aldı.
Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra “Çocuklara yönelik cinsel tacize son verilmesi, transseksüelleri ordudan dışlamak ve ilkokul, ortaokul ve liselerden dışlamak için idari emirler imzalayacağım” dedi.
“Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi politikası, erkek ve kadın olmak üzere yalnızca iki cinsiyetin var olduğu yönünde olacaktır” diye ekledi.