ABD'nin 47'inci başkanı Trump'ın ilk gün arzusu: "Transseksüel çılgınlığını" durdurmak

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, önümüzdeki ay Beyaz Saray'daki ilk gününde “transseksüel çılgınlığını” durdurmak istediğini söyledi. ABD'nin resmi politikasının yalnızca iki cinsiyeti kabul edeceğini belirtti. Cumhuriyetçiler, kontrol ettikleri eyaletlerde LGBTİ+ haklarına karşı çıkıyor.

ABD'nin 47'inci başkanı Trump'ın ilk gün arzusu: "Transseksüel çılgınlığını" durdurmak - 1

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Phoeni'ta düzenlediği mitingde LGBTİ+ haklarını hedef aldı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra “Çocuklara yönelik cinsel tacize son verilmesi, transseksüelleri ordudan dışlamak ve ilkokul, ortaokul ve liselerden dışlamak için idari emirler imzalayacağım” dedi.

“Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi politikası, erkek ve kadın olmak üzere yalnızca iki cinsiyetin var olduğu yönünde olacaktır” diye ekledi.

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ABD'nin 47'inci başkanı Trump'ın ilk gün arzusu: "Transseksüel çılgınlığını" durdurmak - 2

CUMHURİYETÇİLER KARŞI

Reşit olmayanların cinsiyetlerini değiştirmeleri için tıbbi tedavi görmeleri ya da transseksüel kadınların, kadın spor müsabakalarına katılabilmeleri, kutuplaşmış ABD'de gündemi meşgul eden konular.

Cumhuriyetçiler kontrol ettikleri eyaletlerde LGBTİ+ haklarına karşı çıkıyor.

Kasım ayında ABD Kongresi'nde sağcı politikacılar Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk transseksüel kadın Sarah McBride'ın Kongre Binası'ndaki kadınlar tuvaletini kullanmasını engellemek istedi.

ABD'nin 47'inci başkanı Trump'ın ilk gün arzusu: "Transseksüel çılgınlığını" durdurmak - 3

GÖÇMENLER YİNE HEDEFİNDEYDİ

Demokrat Kamala Harris'i yenerek 20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olacak olan Donald Trump, dün Phoenix'te kampanyasının bir diğer favori teması olan göçmenlik konusundaki saldırılarını da iki katına çıkardı.

O gün şu sözü verdi: “Sınırımızı yasadışı göçmenlere kapatmak ve ülkemizin işgalini durdurmak için bir dizi kararname imzalayacağım. Ve aynı gün, Birleşik Devletler tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonuna başlayacağız.”

Donald Trump'ın destekçilerinden aşırı sağcı polemikçi Charlie Kirk tarafından kurulan Turning Point USA tarafından düzenlenen etkinlikte “20 Ocak Amerika'da gerçekten Kurtuluş Günü olacak” dedi.

ABD'nin 47'inci başkanı Trump'ın ilk gün arzusu: "Transseksüel çılgınlığını" durdurmak - 4
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