ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı

ANNE VE ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Sekiz eyalette yarım milyondan fazla haneye pazar gecesi elektrik verilemedi.

Ölüm ve yıkımın büyük kısmının Kentucky'de meydana geldiği, ölenler arasında bir anne ve yedi yaşındaki çocuğu ile 73 yaşında bir adamın da bulunduğu belirtiliyor.