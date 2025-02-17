ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun yağışların yol açtığı sellerde en az 9 kişi hayatını kaybetti. Yıkımın en büyük olduğu Kentucky eyaletine kurtarma çalışmalarına destek olmak için çevre eyaletlerden itfaiye erleri sevk edildi. Şiddetli yağış nedeniyle nehirler taştı; yollar suyla kaplandı. Kentucky Valisi Andy Beshear, eyalette meydana gelen sel nedeniyle halen yüzlerce kişinin kurtarılmayı beklediğini belirtti.
YOLLAR VE EVLER SU ALTINDA KALDI
ABD'nin güneydoğu kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar yolları ve evleri su altında bırakarak en az dokuz kişinin ölümüne yol açtı.
Kentucky Valisi Andy Beshear, pazar günü düzenlediği basın toplantısında eyaletinde sekiz kişinin öldüğünü söyledi ve toplam sayının artabileceğini belirtti.