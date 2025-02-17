ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun yağışların yol açtığı sellerde en az 9 kişi hayatını kaybetti. Yıkımın en büyük olduğu Kentucky eyaletine kurtarma çalışmalarına destek olmak için çevre eyaletlerden itfaiye erleri sevk edildi. Şiddetli yağış nedeniyle nehirler taştı; yollar suyla kaplandı. Kentucky Valisi Andy Beshear, eyalette meydana gelen sel nedeniyle halen yüzlerce kişinin kurtarılmayı beklediğini belirtti.

ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı - 1

YOLLAR VE EVLER SU ALTINDA KALDI

ABD'nin güneydoğu kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar yolları ve evleri su altında bırakarak en az dokuz kişinin ölümüne yol açtı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, pazar günü düzenlediği basın toplantısında eyaletinde sekiz kişinin öldüğünü söyledi ve toplam sayının artabileceğini belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı - 2

YATAĞINDA UYURKEN ÖLDÜ

Sel sırasında araçlarında mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılırken, bölge sakinlerine "Yollardan uzak durun ve hayatta kalın" uyarısında bulunuldu.

Georgia'da kökünden sökülen bir ağacın yatağında uyuyan adamın üzerine düşmesiyle dokuzuncu ölüm kaydedildi.

ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı - 3

8 EYALETTE ACİL DURUM UYARISI

Kentucky, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Virginia, Batı Virginia ve Kuzey Carolina bu hafta sonu fırtına uyarısı altındaydı.

Bu eyaletlerin neredeyse tamamı eylül ayında Kasırga Helene'den dolayı felaket boyutunda hasar gördü.

ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı - 4

ANNE VE ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Sekiz eyalette yarım milyondan fazla haneye pazar gecesi elektrik verilemedi.

Ölüm ve yıkımın büyük kısmının Kentucky'de meydana geldiği, ölenler arasında bir anne ve yedi yaşındaki çocuğu ile 73 yaşında bir adamın da bulunduğu belirtiliyor.

ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı - 5

İnternette yayınlanan görüntülerde, hızla yağan yağmurun nehir seviyelerinin hızla yükselmesine ve araçların metrelerce su altında kalmasına neden olduğu görülüyor.

ABD'nin 8 eyaletinde fırtına alarmı: Nehirler taştı, yollar kapandı - 6

KUTUP GİRDABI BEKLENİYOR

Meteorologlar ayrıca, bu hafta başında ülkenin ortasındaki Kuzey Rocky Dağları ve Kuzey Ovaları'na doğru bir kutup girdabının ilerlediği konusunda uyardı.

Colorado'da sıcaklıkların -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor

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