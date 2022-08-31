ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 31.08.2022 - 20:56
Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığı, geçen yıl 30 Ağustos'ta sona erdi. Son Amerikan askeri, 30 Ağustos'u 31'ine bağlayan gece yarısı ülkeden ayrıldı. Böylece Afganistan tamamen Taliban'ın kontrolüne geçti.
Taliban yönetimi, Amerikan askerlerinin çekilişinin birinci yıl dönümünü havaifişeklerle kutladı.
Gün içinde de başkent Kabil'den konvoy görüntüleri geldi. Taliban, caddelerde zafer turları attı.
Taliban, Amerikan askerlerinin çekilmesiyle ülkede yönetimi ele geçirdi ama uluslararası tanıma elde edemedi.
Afganistan İslam Emirliği'ni, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir ülke tanımadı.
Yönetim, "Özgürlük Günü" ilan ettiği çekilmenin yıl dönümünde bir kez daha çağrı yaptı.
Uluslararası toplumdan, geçmiş tecrübelerden ders çıkararak Taliban'ı meşru hükümet olarak tanımasını istedi.
Taliban yönetimi altında kadınların okuması ve çalışması kısıtlandı.
Taliban, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini engelliyor.
Uluslararası toplum, Taliban yönetiminden bu kısıtlamaların ve engellerin kaldırılmasını talep ediyor.