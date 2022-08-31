ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı

Afganistan'da, Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesinin birinci yıl dönümü kutlandı. Taliban, resmi tatil ilan ettiği "Özgürlük Günü"nde zafer turları attı.

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 31.08.2022 - 20:56

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin 'daki 20 yıllık askeri varlığı, geçen yıl 30 Ağustos'ta sona erdi. Son Amerikan askeri, 30 Ağustos'u 31'ine bağlayan gece yarısı ülkeden ayrıldı. Böylece Afganistan tamamen Taliban'ın kontrolüne geçti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 2

Taliban yönetimi, Amerikan askerlerinin çekilişinin birinci yıl dönümünü havaifişeklerle kutladı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 3

Gün içinde de başkent Kabil'den konvoy görüntüleri geldi. Taliban, caddelerde zafer turları attı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 4

Taliban, Amerikan askerlerinin çekilmesiyle ülkede yönetimi ele geçirdi ama uluslararası tanıma elde edemedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 5

Afganistan İslam Emirliği'ni, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir ülke tanımadı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 6

Yönetim, "Özgürlük Günü" ilan ettiği çekilmenin yıl dönümünde bir kez daha çağrı yaptı.
Uluslararası toplumdan, geçmiş tecrübelerden ders çıkararak Taliban'ı meşru hükümet olarak tanımasını istedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 7

Taliban yönetimi altında kadınların okuması ve çalışması kısıtlandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 8

Taliban, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini engelliyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 9

Uluslararası toplum, Taliban yönetiminden bu kısıtlamaların ve engellerin kaldırılmasını talep ediyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü Kabil'de kutlandı - 10

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