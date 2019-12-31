ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Şii milisler tarafından işgal edildi
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları tarafından işgal edildi. Kalabalık büyükelçiliğin duvarını ateşe verdi. ABD uçakları Haşdi Şabi üslerini bombalamıştı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız NTV canlı yayınına katılarak, ABD Büyükelçiliği'nde halen sınırlı sayıda personel kalmış olabileceğini aktardı.
Anadolu Ajansı 31.12.2019 - 13:06
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliği işgal etti.
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi'nin ve büyükelçilik çalışanlarının binayı terk ettiği belirtiliyor.
Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını da ateşe verdi.
ABD HİZBULLAH'A AİT 5 ÜSSÜ VURMUŞTU
ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.
Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.
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