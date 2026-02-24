ABD'nin doğu kıyıları dondu, 600 bin kişi elektriksiz kaldı

Fırtınanın en sert vurduğu eyaletlerden biri olan Massachusetts'te, 284 binden fazla hane ve işletmede elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Özellikle Cape Cod bölgesinde 156 binden fazla elektrik abonesine elektrik verilemedi. Rhode Island eyaletinin başkenti Providence’ta ölçülen 83 cm kar, Şubat 1978’deki 72,6 cm’lik rekoru geride bıraktı. Eyalette zorunlu olmayan seyahatlere yönelik yasaklar ve köprü kapatmaları devam ederken, kar temizleme araçlarını engelleyen yüzlerce araç çekicilerle başka yerlere götürüldü.

New England olarak adlandırılan bölgede binlerce uçuşun iptal edildiği kaydedildi. Connecticut ve New Jersey'de kar yüküyle devrilen ağaçların yolları kapatması nedeniyle hem ulaşımda hem de elektrik iletim hatlarında aksamalar yaşanması bekleniyor. Rhode Island ve Connecticut'ta temel ihtiyaç dışı seyahat yasakları sürerken, Massachusetts Valisi Maura Healey, Ulusal Muhafızları göreve çağırdı. Kar yağışının dinmeye başlamasına rağmen, yollardaki birikintiler nedeniyle hayatın normale dönmesinin birkaç gün süreceği öngörülüyor.