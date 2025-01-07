ABD'nin doğusunda kar alarmı: 7 eyalette acil durum ilan edildi
ABD’nin orta kesimlerinden doğu yakasına kadar etkili olan kar yağışı ve şiddetli soğuklar 13 eyalette etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen kazalarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Washington'da eğitime ara verildi, bazı bölgelerde ise acil durum ilan edildi.
ABD, zorlu kış şartlarının etkisi altında.
Hafta sonu Missouri ve Kansas eyaletlerinden başlayan ve bugün Maryland, Delaware, Washington D.C. bölgesi dahil 13 eyaleti etkisi altına alan şiddetli soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.