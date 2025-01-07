ABD'nin doğusunda kar alarmı: 7 eyalette acil durum ilan edildi

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kar fırtınasından kaynaklı kazalar nedeniyle Kansas ve Missorui’de en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı belirtilldi.

Hafta sonu acil durum ilan eden Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerine bugün West Virginia ve New Jersey de katıldı.