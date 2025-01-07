ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi

ABD’nin orta kesimlerinden doğu yakasına kadar etkili olan kar yağışı ve şiddetli soğuklar 13 eyalette etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen kazalarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Washington'da eğitime ara verildi, bazı bölgelerde ise acil durum ilan edildi.

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 1

ABD, zorlu kış şartlarının etkisi altında.

Hafta sonu Missouri ve Kansas eyaletlerinden başlayan ve bugün Maryland, Delaware, Washington D.C. bölgesi dahil 13 eyaleti etkisi altına alan şiddetli soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 2

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kar fırtınasından kaynaklı kazalar nedeniyle Kansas ve Missorui’de en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı belirtilldi.

Hafta sonu acil durum ilan eden Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerine bugün West Virginia ve New Jersey de katıldı.

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 3

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülkenin başkenti Washington D.C’nin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaşırken, devlet okulları ve federal ofisler aşırı kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, en büyük önceliğin, şehrin mümkün olan en kısa sürede kardan temizlenerek tekrar açılması olduğunu söyledi.

Bowser, vatandaşlara, gerekmedikçe evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 4

BIDEN TAKİPTE

Beyaz Saray sözcüsü Jeremy Edwards da Başkan Joe Biden ve ekibinin, ABD'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kış şartlarını, eyalet ve yerel düzeyde temaslarla yakından takip ettiğini belirtildi.

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 5

​​1400 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Ülkedeki uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre, bu sabah yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1400 uçuş iptal edildi, en az 750 uçuş ertelendi.

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 6

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

PowerOutage sitesi de şiddetli fırtınadan ağaçların devrilerek elektrik hatlarına zarar vermesinden dolayı 350 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 7

KAZALAR YAŞANDI

Birçok eyalette kar ve buzlanma nedeniyle büyük otoyollar kapatılırken, hafta sonundan bu yana Virginia, Indiana, Kansas ve Kentucky'de yüzlerce araba kazası meydana geldiği ve yüzlerce kişinin yolda mahsur kaldığı aktarıldı.

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 8

Hava sıcaklığı doğu yakasının üçte ikisinde eksi 7 ile 14 santigrat dereceyi görmesi beklenirken, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bugünden sonra kar yağışının azalacağı ancak kutup soğuklarının bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmininde bulundu.

ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 9
ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 10
ABD'nin doğusunda kar alarmı: En az 9 kişi öldü, 7 eyalette acil durum ilan edildi - 11
DAHA FAZLA GÖSTER