ABD'nin dört ülkedeki askeri üssünde "Charlie" alarmı: Son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Almanya'daki ABD askeri üslerinin, Güç Koruma Durumu "Charlie’" olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçirildiği paylaşılmış, bunun, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi olduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan ABD ordusunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bu seviyeye, "bir olay meydana geldiğinde veya bir tür terör eylemi veya bireyleri ya da tesisleri hedef alma olasılığını gösteren istihbarat bilgileri alındığında" geçiliyor.

Charlie’nin bir üst seviyesi ise bir terör saldırısının devam ettiği veya “çok yakın” olduğu durumlarda geçilen Delta seviyesi.