ABD'nin dört ülkedeki askeri üssünde "Charlie" alarmı: Son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Avrupa'dkai ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesini "Charlie" olarak bilinen yüksek duruma geçirdi. Bu adım, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından geldi. ABD ordusuna göre bu seviyeye, "bir olay meydana geldiğinde veya bir tür terör eylemi veya bireyleri ya da tesisleri hedef alma olasılığını gösteren istihbarat bilgileri alındığında" geçiliyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin tedbir amaçlı yükseltildiğini doğruladı.