ABD'nin düşürdüğü UFO belgelendi: İşte ilk görüntü!

ABD'nin 2023 yılının Şubat ayında Alaska yakınlarında düzenlediği bir operasyon sırasında düşürdüğü UFO'nun (tanımlanamayan uçan nesne) ilk görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerin ardından ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin birkaç hafta içinde kamuya açık UFO duruşması yapacağı bildirildi.

ABD'nin düşürdüğü UFO belgelendi: İşte ilk görüntü! - 1

Geçen yıl Alaska yakınlarında gerçekleşen bir hava operasyonu sırasında Amerikan savaş uçakları tarafından vurulan UFO'nun (tanımlanamayan uçan nesne) ilk görüntüsü ortaya çıktı.

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ABD'nin düşürdüğü UFO belgelendi: İşte ilk görüntü! - 2

Kanada’nın kuzeybatısındaki Yukon bölgesi üzerinde çekilen fotoğrafta, , kenarları belirsiz, at nalı şeklinde parlayan bir cisim görülüyor.

UFO, 2023 yılının Şubat ayında uluslararası haberlere konu olan, Çin casus balon krizinin ardından, Kanada Silahlı Kuvvetleri ile ortak bir görev sırasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-22 hayalet savaş uçağı tarafından düşürüldü.

Belgeler, olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kanada Savunma Bakanlığı tarafından halkla paylaşılmadı.

ABD'nin düşürdüğü UFO belgelendi: İşte ilk görüntü! - 3

Ancak, gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi. Bu olay, Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde Şubat 2023'te düşürülen üç farklı UFO'dan birine ait.

Çin casus balonuna kıyasla çok daha küçük olan bu cisimlerden birinin silindirik olduğu, üst kısmının metalik, alt kısmının ise beyaz renkte olduğu belirtiliyor.

ABD'nin düşürdüğü UFO belgelendi: İşte ilk görüntü! - 4

Edinilen bilgiler arasında cisimden sarkan 20 metre uzunluğunda bir tel ve bir paket olduğu da  yer alıyor. Uzmanlar, bu tür olayların ABD ve Kanada’nın hava savunma sistemlerinde potansiyel zayıflıkları ortaya koyduğunu belirtiyor.

CTV News’in, bu UFO görüntüsünün daha yüksek çözünürlüklü versiyonunu talep ettiği belirtiliyor.

ABD'nin düşürdüğü UFO belgelendi: İşte ilk görüntü! - 5

HALKA AÇIK OTURUM

Özellikle gizliliği kaldırılan görüntünün paylaşılmasıyla, UFO’ların casusluk faaliyetlerine dair daha fazla soru işareti gündeme geldi.

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli bir üyesinin açıklamasına göre, birkaç hafta içinde Kongre'de halka açık bir UFO oturumu düzenlenecek.

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