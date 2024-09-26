ABD'nin düşürdüğü UFO belgelendi: İşte ilk görüntü!

Ancak, gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi. Bu olay, Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde Şubat 2023'te düşürülen üç farklı UFO'dan birine ait.



Çin casus balonuna kıyasla çok daha küçük olan bu cisimlerden birinin silindirik olduğu, üst kısmının metalik, alt kısmının ise beyaz renkte olduğu belirtiliyor.