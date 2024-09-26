ABD'nin düşürdüğü UFO belgelendi: İşte ilk görüntü!
ABD'nin 2023 yılının Şubat ayında Alaska yakınlarında düzenlediği bir operasyon sırasında düşürdüğü UFO'nun (tanımlanamayan uçan nesne) ilk görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerin ardından ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin birkaç hafta içinde kamuya açık UFO duruşması yapacağı bildirildi.
Geçen yıl Alaska yakınlarında gerçekleşen bir hava operasyonu sırasında Amerikan savaş uçakları tarafından vurulan UFO'nun (tanımlanamayan uçan nesne) ilk görüntüsü ortaya çıktı.