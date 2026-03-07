ABD'nin en büyük uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Kızıldeniz'de

Pentagon'dan daha önce yapılan açıklamada, uçak gemisinin görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.

USS Gerald R. Ford, son olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye kaçırıldığı operasyon için Karayipler'de görevlendirilmişti. Dev uçak gemisi operasyonun tamamlanması sonrası İran Savaşı için Ortadoğu'ya doğru yola çıkmıştı.