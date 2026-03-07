ABD'nin en büyük uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Kızıldeniz'de
07.03.2026 03:10
Son Güncelleme: 07.03.2026 03:28
AA
ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ikinci uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Süveyş Kanalı'nı aşıp Kızıldeniz'e indi.
ABD'nin İran savaşı için Orta Doğu'ya gönderdiği en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Kızıldeniz'e ulaştığı açıklandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uçak gemisi ile ona eşlik eden destroyer USS Bainbridge'in (DDG-96) dün Süveyş Kanalı'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.
Pentagon'dan daha önce yapılan açıklamada, uçak gemisinin görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.
USS Gerald R. Ford, son olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye kaçırıldığı operasyon için Karayipler'de görevlendirilmişti. Dev uçak gemisi operasyonun tamamlanması sonrası İran Savaşı için Ortadoğu'ya doğru yola çıkmıştı.
An itibarıyla bölgede iki ABD uçak gemisi görev yapmaya başladı. USS Gerald R. Ford gemisi Kızıldeniz'de, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.
ABD'NİN ASKERİ YIĞINAĞI
ABD, İran'la başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.
ABD Donanması’nın askeri operasyona hazır gemilerinin yaklaşık yüzde 41’i Orta Doğu’da bulunuyor. Bölgede iki uçak gemisinin yanı sıra üslerde yüzlerce savaş uçağı bulunuyor.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.