ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr?
Donald Trump, Amerikan tarihinin en çok konuşulan başkanlarından biri. attığı her adım, söylediği her sözle çok tartışıldı, çok konuşuldu. Başkanlığı bırakılı neredeyse 4 yıl oluyor ama ülke gündeminden hiç düşmedi. İşte Trump'ın başkanlık dönemi...
Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci başkanı olarak 2017'de Beyaz Saray'a girdiğinde 70 yaşındaydı..Ve siyasette hiçbir kariyeri yoktu.
ABD'nin gördüğü en zengin ve en yaşlı başkanlardan olan Donald Trump, selefi Barack Obama'nın umut veren "evet yapabiliriz" sloganını, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganıyla değiştirdi.