ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr?

Donald Trump, Amerikan tarihinin en çok konuşulan başkanlarından biri. attığı her adım, söylediği her sözle çok tartışıldı, çok konuşuldu. Başkanlığı bırakılı neredeyse 4 yıl oluyor ama ülke gündeminden hiç düşmedi. İşte Trump'ın başkanlık dönemi...

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci başkanı olarak 2017'de Beyaz Saray'a girdiğinde 70 yaşındaydı..Ve siyasette hiçbir kariyeri yoktu.

ABD'nin gördüğü en zengin ve en yaşlı başkanlardan olan Donald Trump, selefi Barack Obama'nın umut veren "evet yapabiliriz" sloganını, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganıyla değiştirdi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 2

ABD dış politikasını "Önce Amerika" eksenine oturttu. İç siyasette azledilme noktasına kadar geldi.  Trump, 2017-2021 yılları arasında ülke tarihinin en sıradışı başkanlık dönemlerinden birine imza attı.

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 3

Donald Trump, 1946'da New York'ta doğdu. Babası emlak ve inşaat işleriyle uğraşıyordu. Gençlik yıllarından itibaren o da emlak dünyasına merak saldı. İnşa ettiği otellerle kısa sürede adını duyurdu.

Oteller zinciri ve eğlence sektöründeki atılımlarıyla bir imparatorluk kurdu. İmparatorluğunun başkenti de Manhattan beşinci caddedeki Trump Tower'dı.

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 4

Trump'ın hayatında dönüm noktalarından biri,,  2004 yılında yayınlanmaya başlayan "Çırak" adlı yarışma programıydı. Ününe ün, servetine servet kattı. 14 sezon süren programla binlerce Amerikalının evine girdi. "Kovuldum" sözü fenomene dönüştü. Bu popülerliği başkanlık yarışında avantaj olarak kullandı.

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 5

Donald Trump'ın Başkanlığı protestolarla başladı. Onu Beyaz Saray'da görmek istemeyenler günlerce eylem yaptı. Seçilmesinden kısa süre sonra göçmenlikle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırdı, nüfusununun büyük bir bölümü Müslüman olan bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı.

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 6

İlk yurt dışı seyahatini Suudi Arabistan'a yaptı. O ziyarette 350 milyar dolarlık askeri anlaşma imzalandı. Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yapsa da Veliaht Prensi hep korudu. Başkanlığı döneminde bazı uluslararası anlaşmalardan çekildi. İran ile yapılan nükleer anlaşma ve iklim değişikliğiyle ilgili 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması onlar arasındaydı.

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 7

ABD'nin İsrail  Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı.  İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan ile diplomatik ilişkiler kurmasını öngören anlaşmaların da arabulucusuydu.  Belki de en büyük sürprizi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile masaya oturarak yaptı.Başkanlığının ilk döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong  Un'a hakaretler yağdıran Trump, Temmuz 2019'da Kuzey Kore toprağına ayak basan görevdeki ilk Amerikan Başkanı oldu.

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 8

Donald Trump, başkanlığında azil süreciyle de karşı karşıya kaldı. Hakkındaki suçlamalar "görevi kötüye kullanmak" ve "kongrenin işleyişini engellemek" ti. Tıpkı eski başkanlar Andrew Johnson ve Bill Clinton gibi azil sürecini atlattı.

Donald Trump, medyayla da savaş halindeydi. "Fake news" yani "yalan haber" ifadesini dilinden hiç düşürmedi. Başkanlığının son yılında ise coronavirüs salgınıyla uğraştı. Yüzbinlerce Amerikalının öldüğü, kendisi de dahil milyonlarca kişinin virüs kaptığı salgınla yeterince mücadele etmemekle eleştirildi.

ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr? - 9

Başkanlığının son günlerineyse kongre baskını damgasını vurdu. Trump destekçilerinin Biden'in başkan olmasını engellemek için düzenlediği gösteriler bu görüntülerle sona erdi. Trump destekçilerinin kongre binasına girmesi, Amerikan siyasetinin en karanlık günlerinden biri olarak tarihe geçti.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra da ülkenin gündeminden hiç düşmedi. En çok da hakkında açılan davalarla konuşuldu. Eski porno yıldızına sus payı vermekle itaam edildiği davada suçlu bulundu. Trump'ın başkanlık süresinin ardından gizli belgeleri,, Florida'daki konutuna götürmesi ve 6 Ocak 2021'deki kongre baskınındaki rolü nedeniyle de hakkında açılmış davalar bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER