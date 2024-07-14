ABD'nin en çok konuşulan başkanlarından! Donald Trump kimdr?

İlk yurt dışı seyahatini Suudi Arabistan'a yaptı. O ziyarette 350 milyar dolarlık askeri anlaşma imzalandı. Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yapsa da Veliaht Prensi hep korudu. Başkanlığı döneminde bazı uluslararası anlaşmalardan çekildi. İran ile yapılan nükleer anlaşma ve iklim değişikliğiyle ilgili 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması onlar arasındaydı.