ABD'nin First Lady adayı Melania Trump kimdir? Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında bilinenler

Çocukluğu boyunca Sevnica şehrinde babası araba satıyor, annesi ise tekstil sektöründe çalışıyordu.Üniversite eğitimini bıraktı ve Melania Knauss yeni adıyla Avrupa'da modellik kariyerine devam etti. 1990'larda başarı onu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü.