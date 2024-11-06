ABD'nin First Lady adayı Melania Trump kimdir? Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında bilinenler
Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden ABD Başkanı oldu.Trump, zafer konuşmasında, "Amerika'nın altın çağı olacak" dedi. Trump'a konuşmasında eşi Melania Trump eşlik etti. Trump'ın galibiyetiyle Melania Trump bir kez daha First Lady olacak. Peki, ABD'nin First Lady adayı Melania Trump kimdir? Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında bilinenleri derledik.
Amerikalı eski manken, değerli mücevher ve saat tasarımcısı ve 45. Birleşik Devletler başkanı Donald J. Trump'ın eşi Melania Trump, 26 Nisan 1970'de Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğdu