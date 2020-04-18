ABD'nin Florida eyaletinde plajlar açıldı

ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan park ve plajlardan bazıları açıldı.
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Anadolu Ajansı - DHA 18.04.2020 - 22:20
Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bazı plajların açılmasına onay verdi. Yürüyüş, koşu, sörf, yüzme, bisiklet sürme gibi egzersizler için açılan bazı park ve plajlar, 06.00-11.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.
Plajlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise Twitter'da tepkilere neden oldu.
30 Nisan'a kadar ''Evde kal'' talimatının uygulandığı Florida'da şimdiye kadar 25 binden fazla kişi Covid-19'a yakalanırken, 740 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD genelinde şimdiye kadar 715 bin 536 kişi virüsten etkilendi, 37 bin 625 kişi ise hayatını kaybetti.
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