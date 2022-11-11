ABD'nin Florida eyaletindeki Nicole Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti

Orange İlçe Şerifi Ofisinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak can verdiği belirtildi. Duyuruda, kopan bir elektrik telinin bir erkek ve yanındaki kadının üzerine düştüğü, hastaneye kaldırılan 2 kişinin kurtarılamadığı bildirildi.