ABD'nin ilk ücretsiz marketi açıldı, saatler öncesinde kuyruk oluştu

Marketi açan şirket ise yaptığı açıklamada, "beş bölgenin tamamında gıda güvensizliğiyle mücadeleye yardımcı olmak" amacıyla New York Şehri Gıda Bankası'na 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl yayınlanan bir eyalet denetçiliği raporuna göre, New York şehrindeki market fiyatları 2012-2023 ve 2022-2023 yılları arasında yüzde 65,8 oranında fırladı.

Aynı raporda, 2020 ile 2022 yılları arasında eyaletteki her 9 haneden 1'inin gıda güvensizliği yaşadığı ve gıda güvensizliği yaşayan hanelerin çoğunluğunun beş ilçede ikamet ettiği tespit edildi.