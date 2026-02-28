İki hafta sonra dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden üç destroyer daha Ortadoğu’ya sevk edildi. Bu hamleyle birlikte ABD Donanması’nın bölgedeki toplam varlığı en az 16 gemiye ulaştı.

Ford’un da konuşlanmasıyla ABD’nin Ortadoğu’daki deniz envanteri 2 uçak gemisi, 13 kruvazör ve destroyer ile 3 küçük muharip gemiden oluşur hale geldi.

Bu seviye, 1998’de Irak’a yönelik dört günlük bombardıman harekatı olan "Operation Desert Fox" dönemindeki deniz gücüyle kıyaslanabilecek düzeyde değerlendiriliyor.