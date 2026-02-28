ABD'nin İran yığınağı uydudan böyle görüntülendi. Yüzlerce uçak uydu görüntülerinde
28.02.2026 11:55
NTV - Haber Merkezi
ABD destekli İsrail-İran savaşı başladı. ABD ordusu, bölgeye iki uçak gemisi göndermesinin yanı sıra, üslerinde yüzlerce savaş uçağını bulundurmaya başlamıştı. ABD'nin askeri yığınağı uydu görüntülerinden de analiz edildi.
EN KAPSAMLI ASKERİ YIĞINAK
ABD yönetimi son haftalarda Ortadoğu’da son yılların en kapsamlı askeri yığınağını gerçekleştirdi.
Deniz, hava ve hava savunma unsurlarını kapsayan bu hareketlilik, 2023’te başlayan bölgesel savaş ortamından bu yana ulaşılan en yüksek seviyeye işaret ediyor. Uydu görüntüleri yüzlerce uçağın bölgedeki üslere getirildiğini gösteriyor.
Peki ABD'nin Ortadoğu'daki gücü hakkında tam olarak ne biliyoruz?
İKİ UÇAK GEMİLİ "ARMADA"
ABD’nin bölgedeki deniz gücünün merkezinde iki uçak gemisi taarruz grubu bulunuyor.
USS Abraham Lincoln ocak ayı sonundan bu yana Umman Denizi ve Arap Denizi hattında görev yapıyor. Gemiyi, Tomahawk seyir füzeleriyle donatılmış üç güdümlü füze destroyeri eşlik ediyor.
Bu savaş gemileri aynı zamanda gelişmiş hava savunma sistemleri taşıyor. Taarruz grubunun bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ek personel getirdiği belirtiliyor.
EN AZ 16 GEMİ BÖLGEDE
İki hafta sonra dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden üç destroyer daha Ortadoğu’ya sevk edildi. Bu hamleyle birlikte ABD Donanması’nın bölgedeki toplam varlığı en az 16 gemiye ulaştı.
Ford’un da konuşlanmasıyla ABD’nin Ortadoğu’daki deniz envanteri 2 uçak gemisi, 13 kruvazör ve destroyer ile 3 küçük muharip gemiden oluşur hale geldi.
Bu seviye, 1998’de Irak’a yönelik dört günlük bombardıman harekatı olan "Operation Desert Fox" dönemindeki deniz gücüyle kıyaslanabilecek düzeyde değerlendiriliyor.
DONANMANIN YÜZDE 41’İ ORTADOĞU’DA
ABD Donanması’nın toplam 292 muharebe gemisinden 233’ü aktif savaş gemisi statüsünde bulunuyor. Ancak bunların büyük bölümü liman, bakım veya eğitim faaliyetlerinde.
Operasyonel olarak denizde görev yapan 49 geminin 20’si Ortadoğu ve çevresinde konuşlu durumda. Bu tablo, askeri operasyona hazır gemilerin yaklaşık yüzde 41’inin Orta Doğu’da görev yaptığı anlamına geliyor.
Uzmanlara göre bu oran, küresel yükümlülükleri olan bir donanma açısından dikkat çekici bir yoğunlaşmaya işaret ediyor.
100’Ü AŞKIN SAVAŞ UÇAĞI SEVK EDİLDİ
Deniz gücündeki artışa paralel olarak hava unsurlarında da önemli bir yığınak gerçekleşti. Açık kaynak uçuş verilerini analiz eden askeri gözlemciler, ABD ve Avrupa’daki üslerden Ortadoğu’ya 100’den fazla savaş uçağının yönlendirildiğini belirtiyor.
Sevk edilen uçaklar arasında F-35 ve F-22 gibi beşinci nesil hayalet savaş uçaklarının yanı sıra F-15 ve F-16’lar da bulunuyor. 12 adet F-22 savaş uçağının İsrail’deki bir hava üssüne konuşlandırıldığı bildirildi.
Ürdün’ün doğusundaki Muwaffaq Salti Hava Üssü, yığınağın hava ayağında kritik merkezlerden biri haline geldi. Uydu görüntülerinde bu üste 50’den fazla uçağın bulunduğu tespit edildi. Üssün hangarlarında daha fazla uçağın bulunabileceği değerlendiriliyor.
Savaş uçaklarının yanı sıra destek unsurlarında da yoğun hareketlilik yaşandı. 100’den fazla yakıt ikmal uçağı, 200’ün üzerinde kargo uçağı, E-3 erken uyarı ve komuta kontrol uçakları, MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava araçları, radar ve haberleşme sistemlerini karıştırmaya yönelik elektronik harp uçakları bölgeye sevk edildi veya Avrupa’daki üslerde ileri konuşlanmaya alındı.
Özellikle erken uyarı uçaklarının varlığı, geniş çaplı hava operasyonlarının koordinasyonu açısından kritik önem taşıyor. Yakıt ikmal uçakları ise uzun menzilli görevlerin sürdürülebilirliğini sağlıyor.
HAVA SAVUNMA ŞEMSİYESİ GENİŞLETİLDİ
Pentagon ayrıca bölgeye ilave Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri gönderdi. Bu sistemlerin amacı, İran’ın kısa ve orta menzilli balistik füzelerine karşı ABD üslerini ve personelini korumak.
Son verilere göre Ortadoğu genelinde 30 bin ila 40 bin arasında ABD askeri personeli bulunuyor. Bu sayı, deniz konuşlu personel ve hava unsurları dahil edildiğinde daha da artıyor.
DIEGO GARCIA VE UZUN MENZİLLİ BOMBA UÇAKLARI
Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia askeri üssüne özel operasyon, keşif ve yakıt ikmal uçakları gönderildi. Bu üs, uzun menzilli B-2 hayalet bombardıman uçaklarının ileri konuşlanma noktası olarak biliniyor.
ABD’de konuşlu uzun menzilli bombardıman uçaklarının da normalden daha yüksek alarm seviyesinde tutulduğu belirtiliyor.
Mevcut askeri varlık, 2023’ten bu yana bölgedeki en yüksek deniz ve hava gücü yoğunluğu olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, 1990’daki Körfez Savaşı ya da 2003 Irak işgali öncesindeki kuvvet seviyelerinin altında kalıyor.