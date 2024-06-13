ABD'nin İsrail-Hizbullah savaşı korkusu: Şimdi ne olacak?
ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, Ortadoğu'da gerilim gitgide artarken İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde artan şiddetin topyekun bir savaşa dönüşmesinden endişe duyuyor. Hizbullah ile İsrail arasında yaşanacak büyük çaplı bir savaşın, bölgesel krizi çarpıcı biçimde şiddetlendirerek ABD'yi çatışmanın daha da içine çekmesi kaçınılmaz. Beyaz Saray, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi önemli ölçüde azaltabilecek tek şeyin Gazze'deki ateşkes olduğuna inanıyor. Peki çıkmaza giren ateşkes görüşmelerinin gölgesinde tırmanan İsrail-Hizbullah gerilimi nasıl sonuçlanacak?
"ABD'Yİ ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKECEK KRİZ"
ABD'li yetkililere göre Biden yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde artan şiddetin topyekun bir savaşa dönüşmesinden son derece endişe duyuyor ve bunu önlemek için çabalıyor.
Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki baskının ortasında, Hizbullah ile topyekun bir savaş, bölgesel krizi çarpıcı biçimde şiddetlendirecek ve ABD'yi çatışmanın daha da içine çekecektir.