ABD'nin İsrail-Hizbullah savaşı korkusu: Şimdi ne olacak?

"ABD'Yİ ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKECEK KRİZ"

ABD'li yetkililere göre Biden yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde artan şiddetin topyekun bir savaşa dönüşmesinden son derece endişe duyuyor ve bunu önlemek için çabalıyor.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki baskının ortasında, Hizbullah ile topyekun bir savaş, bölgesel krizi çarpıcı biçimde şiddetlendirecek ve ABD'yi çatışmanın daha da içine çekecektir.