ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı

ABD’nin İsrail’e ayrıcalık tanımadığını ileri süren Patel, "İnsani durumun genel olarak iyileştiğini görmek istiyoruz ve bu adımlardan bazılarının, bu koşulların iyileşmeye devam etmesini sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

İsrail’in en önemli müttefiki ve en büyük silah tedarikçisi olan ABD’nin açıkladığı karar, uluslararası yardım kuruluşlarının İsrail’in Gazze’deki uygulamalarının ABD yasalarında yer alan kriterleri karşılamadığına ve Gazze’nin savaşın başından bu yana en kötü durumda olduğuna ilişkin açıklamaların ardından geldi.