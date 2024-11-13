ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı
ABD'nin Gazze'ye yardımları artırması için İsrail'e verdiği ültimatomun süresi doldu. 30 günlük sürenin dolmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ABD’nin insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı. ABD yasaları, kendisinden askeri yardım alan ülkelerin uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymasını ve sivillere insani yardım sağlanmasını engellememesini gerektiriyor.
ABD HÜKÜMETİ SÖZÜNDE DURMADI
ABD’nin İsrail’e Gazze Şeridi’nde insani koşulları iyileştirmesi için verdiği 30 günlük süre doldu.
ABD hükümeti, 13 Ekim tarihli bir mektupta İsrail yönetimine 30 gün süre vererek Gazze’ye insani yardım teslimatını engelleyen ülkelere silah sevkiyatının ABD yasalarına uymadığı uyarısında bulunmuştu.
ABD yönetimi, uluslararası kuruluşların aksi yöndeki raporlarına rağmen İsrail’in Gazze’deki insani durumu iyileştirdiğini açıkladı.