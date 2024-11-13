ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı

ABD'nin Gazze'ye yardımları artırması için İsrail'e verdiği ültimatomun süresi doldu. 30 günlük sürenin dolmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ABD’nin insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı. ABD yasaları, kendisinden askeri yardım alan ülkelerin uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymasını ve sivillere insani yardım sağlanmasını engellememesini gerektiriyor.

ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı - 1

ABD HÜKÜMETİ SÖZÜNDE DURMADI

ABD’nin İsrail’e Gazze Şeridi’nde insani koşulları iyileştirmesi için verdiği 30 günlük süre doldu.

ABD hükümeti, 13 Ekim tarihli bir mektupta İsrail yönetimine 30 gün süre vererek Gazze’ye insani yardım teslimatını engelleyen ülkelere silah sevkiyatının ABD yasalarına uymadığı uyarısında bulunmuştu.

ABD yönetimi, uluslararası kuruluşların aksi yöndeki raporlarına rağmen İsrail’in Gazze’deki insani durumu iyileştirdiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı - 2

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, Gazze’deki insani durumda gözlenen ilerlemenin desteklenmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Mevcut durumda, İsrail’in ABD yasalarını ihlal ettiğine ilişkin bir değerlendirmemiz yok” dedi.

ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı - 3

Patel, “İsrail, ekim ayında bakanlar Blinken ve Austin tarafından gönderilen mektupta belirtilen tedbirleri ele almak için bir dizi adım attı. İsrail’deki ortaklarımızla, ABD’nin müdahalesi sonucunda attıkları bu adımlar ve atılması gerektiğini düşündüğümüz ilave adımlar hakkında görüşmeyi sürdürüyoruz.” dedi.

ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı - 4

ABD’nin İsrail’e ayrıcalık tanımadığını ileri süren Patel, "İnsani durumun genel olarak iyileştiğini görmek istiyoruz ve bu adımlardan bazılarının, bu koşulların iyileşmeye devam etmesini sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

İsrail’in en önemli müttefiki ve en büyük silah tedarikçisi olan ABD’nin açıkladığı karar, uluslararası yardım kuruluşlarının İsrail’in Gazze’deki uygulamalarının ABD yasalarında yer alan kriterleri karşılamadığına ve Gazze’nin savaşın başından bu yana en kötü durumda olduğuna ilişkin açıklamaların ardından geldi.

ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı - 5

13 Ekim tarihli mektupta ABD yönetimi, Gazze’ye her gün en az 350 kamyonluk malzeme girişine izin verilmesi, beşinci bir geçiş noktası açılması, sahillerdeki çadır kamplarında yaşayan insanların kış öncesinde iç bölgelere geçişlerine izin verilmesi ve Gazze’nin kuzeyine yardım kuruluşlarının erişiminin sağlanması gibi taleplerde bulunmuştu.

ABD yönetimi İsrail’i ayrıca BM’nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA’nın faaliyetlerini engelleyecek yasayı kabul etmemeye çağırmıştı.

ABD yasaları, kendisinden askeri yardım alan ülkelerin uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymasını ve sivillere insani yardım sağlanmasını engellememesini gerektiriyor.

ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı - 6

"GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM KIYAMETE BENZİYOR"

Yardım örgütleriyse Gazze'deki insani durumu kıyamete benzetiyor.

2,3 milyonluk nüfusun yüzde 80'i evlerini terketmek zorunda kaldı. 13 aydır süren İsrail saldırılarında binaların üçte ikisi yıkıldı veya hasar gördü.

Küresel gıda güvenliği uzmanlarından oluşan komite, geçen hafta Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanması olasılığının giderek arttığı uyarısı yapmıştı.

ABD'nin İsrail'e verdiği süre doldu: Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı - 7

ABD'NN BM TEMSİLCİSİ: GAZZE'NİN KUZEYİNDE DURUM VAHİM

 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de kıtlık uyarısı ve gıda güvencesizliği konularının ele alındığı oturumda konuştu.

ABD'nin BM Temsilcisi, "Burada lafı dolandırmaya gerek yok, brifing verenlerden duyduğumuz gibi, Gazze'nin kuzeyinde durum vahim ve felaket." dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın verdiği bilgileri doğrulayan Greenfield, "Akıl almaz sayıda Filistinli sivil, birçok kadın ve çocuk öldürüldü." ifadelerine yer verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER