ABD’nin kalbinde Türk imzası: 171 yıldır Washington'da

OBAMA MECLİS'TE ANLATTI

Dönemin ABD Başkan Barack Obama, 2009 yılında Türkiye ziyareti sırasında TBMM'de yaptığı konuşmada bu anıta değinmişti.

İki ülke dostluğunu anlatan Obama da Washington Anıtı'nda Osmanlı'nın katkısını anlattığı kısımda “Washington Anıtı, Beyaz Saray’ın penceresinden her gün gördüğüm bir anıt. Bunu yapmak, inşa etmek on yıllar aldı. Çok sık gecikmeler yaşandı. Zaman içerisinde bu sürece katkı yapanlar oldu ve hakikaten bugün de bu anıtın durması, bu kişilerin katkıları sayesinde oldu. Bizim yardımımıza koşanlar arasında dünya genelinden dostlar oldu. Herkes Washington’a ve onun kurduğu ülkeye saygılarını göstermek için bu çabayı gösterdiler.

Bunlardan bir tanesi de İstanbul’dan geldi. Osmanlı Sultanı Abdülmecid, bize bir mermer plaka gönderdi bu anıtın inşaına yardımcı olmak için” ifadelerini kullanmıştı.