ABD’nin kalbinde Türk imzası: 171 yıldır Washington'da
ABD'nin başkenti Washington'da 1843'te yapımına başlanan, 1885'te yapımı tamamlanan anıtta pek bilinmese de Osmanlı padişahı Abdülmecid Han'ın imzası da yer alıyor. Peki ABD Başkanı Obama'nın da 2009'da TBMM'de Türk-ABD dostluğunun bir örneği olarak bahsettiği kitabede ne yazıyor?
OSMANLI İMZASI WASHINGTON'DA
Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve ilk başkanın adının verildiği Washington Anıtı, 12 yıllık zorlu bir sürecin ardından 1855 yılında tamamlanabilmişti.
Mısır obeliski tarzında inşa edilen anıtta dünya genelinden birçok ülke katkı verdi.
Osmanlı İmparatorluğu da Washington Anıtı'nda imzası olan ülkeler arasında yer aldı.