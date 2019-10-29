ABD'deki orman yangını ünlülerin evlerini de tehdit ediyor 

29.10.2019 - 16:46
ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde milyonlarca dolarlık lüks evler küle döndü.
Alevler Los Angeles kentinde Hollywood yıldızları, film yapımcıları ve medya patronlarının evlerinin bulunduğu Brentwood bölgesine ulaştı.
1994'de O.J. Simpson'ın eşini öldürmekle suçlandığı ev de Brentwood'da yer alıyordu. Bu nedenle Los Angeles'ın bu bölgesi tüm dünyada tanınır hale gelmişti.
Brentwood'da günümüzde de çok sayıda ünlünün evi bulunuyor. Dünyaca ünlü basketbol yıldızı Lebron James bu bölgedeki 23 milyon dolarlık evini tahliye etmek zorunda kaldı.
Alevlerin tehdidi nedeniyle evini terketmek zorunda kalanlar arasında ünlü aktör Arnold Schwarzenegger de bulunuyor.
Schwarzenegger'in yeni filmi "Terminator: Dark Fate"in Hollywood'daki prömiyeri de orman yangını nedeniyle iptal edildi.
Prömiyer için hazırlanan yiyeceklerin evlerini tahliye edenlere yardım dağıtan Kızılhaç örgütüne bağışlanacağı açıklandı.
Walt Disney CEO'su Bob Iger ve ABD'li aktör Clark Gregg de milyonlarca dolarlık evlerini terketmek zorunda kalan ünlüler arasında bulunuyor.
San Fransisco kentinin kuzeyinde üzüm bağlarında çıkan yangın da giderek genişliyor. Kaliforniya'nın farklı noktalarında çıkan yangınları kontrol altına alabilmek için yüzlerce itfaiyeci seferber oldu.
Ancak şiddetli rüzgar itfaiyecilerin işlerini zorlaştırıyor. Rüzgar ve kuru havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı açıklandı.
Elektrik hatlarının rüzgarda devrilerek yangın çıkarma riski de yüksek. Bu nedenle elektrik kesintileri uygulanıyor. Eyalette elektriksiz kalanların sayısı 2 milyonu aştı.
Elektrik firması hatları yenilemek yerine kesintilere başvurduğu için eleştiri alıyor. Firma hakkında soruşturma açıldı.