ABD'nin kilit ismi: Jimmy Carter'ın başkanlık döneminde dünyayı etkileyen 5 gelişme

ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Carter ailesinin kurduğu Carter Center tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir asırlık ömrü geride bırakan Carter'ın "Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybettiği" duyuruldu.

Peki Carter ABD ve dünya için neden bu kadar önemli?

İşte 5 maddede Jimmy Carter'ın dünyayı etkileyen hamleleri.