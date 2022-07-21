ABD’nin 'Kıyamet Uçağı' hakkında 11 ilginç gerçek

Haberler - ntv.com.tr 21.07.2022 - 11:59
E-4B "Nightwatch" uçağının, ABD başkanlarını taşıyan başkanlık uçağı Air Force One’dan daha yetenekli bir uçak olduğu iddia ediliyor.
Sıradan bir jet uçağı olmayan E-4B "Nightwatch", uçabilen ve stratejik odaklı bir askeri komuta merkezi olarak tanımlanıyor.
Saatte 969 kilometre hıza ulaşabilen Kıyamet Uçağı’nın radyasyona karşı bağışık olduğu, 362 ton ağırlığa sahip olabileceği ve üç güverteye sahip olduğu düşünülüyor.
Her E-4B, gelişmiş elektronik aksamları ve çeşitli iletişim araçlarını barındırabilen ve elektromanyetik darbelerin etkilerinden korunan bir elektrik sistemi ile donatılmıştır.
Uçaktaki üst düzey yöneticiler, yenilikçi uydu iletişim teknolojisi sayesinde hava operasyonları merkezi aracılığıyla küresel olarak iletişim kurabilir.
Termal ve radyoaktif etkilere karşı koruması olan uçakta, akustik yönetim, daha iyi bir teknik kontrol tesisi ve elektrikli bileşenlerin soğutulması için geliştirilmiş bir klima sistemi diğer iyileştirmelerdir.
İddiaya göre, E-4B "Nightwatch" uçağını çalıştırmanın maliyeti uçuş sırasında saatte yaklaşık 160 bin dolar (2 milyon 800 bin TL).
Bu miktarın içinde, yakıt vb. gibi tüm olağan maliyetleri ve çok ağır insan kaynakları maliyetlerini bulunuyor.
Eğer ABD Başkanı, Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanı, bir E-4B'ye binecek ve bir olay sırasında çok gizli bir yere gidecek olursa, uçağı çalıştırmak ve cumhurbaşkanlığı çalışanlarının güvenliğini sağlamak için büyük bir ekip gerektiğinden, ne zaman kullanılırsa kullanılsın, onlara 112 kişilik bir ekip eşlik etmesi gerekiyor.
E-4B'nin kurduğu geleneksel analog uçan aletler, elektromanyetik darbe bombardımanından daha az zarar görürler.
Ek olarak, bilgisayar korsanları, internete bağlı olmadıkları için eski iletişim sistemlerine ve cihazlarına girmekte çok daha zorlanırlar.
Ulusal Hava İndirme Operasyon Merkezi olarak da anılan "Kıyamet Uçağı", dünyanın herhangi bir yerinden herhangi biriyle, herhangi bir cihazdan iletişim kurmak için özel olarak inşa edildiği için bozulmaya karşı emniyetlidir.
Felaket asla tahmin edilemediği için bir "Kıyamet Uçağı" her zaman beklemededir.
İddiaya göre, yurt dışına seyahat ederken, ABD Başkanı’na her zaman, dünyanın dört bir yanındaki seçilmiş birçok üsden birinde bir Kıyamet Uçağı eşlik ediyor veya ona yakın bir yerde bulunuyor.
Tüm iletişim sistemlerini izlemek için günde 24 saat "kurulmuş" veya "uyarıda" E-4B'de bir gözetleme ekibi konuşlandırılmıştır.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, görevdeyken uçağın gerekmedikçe Offutt'ta kalmasını emretmiş, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 24 saatlik uyarı duruşunu sonlandırmıştı.
Teyit edilmemiş veya reddedilmemiş olsa da, iddiaya göre, E-4B'ye benzeyen bir uçak, New York'taki terör saldırıların olduğu 11 Eylül 2001'de Beyaz Saray'ın üzerinden uçmuş olabilir.
Birçok Haber kuruluşu ve çevredeki siviller tarafından bildirilen bilgi ile ilgili söz konusu uçağın "Kıyamet Uçağı" olup olmadığı resmi olarak açıklanmazken, muhtemelen hiçbir zaman da açıklanmayacak.
Teknik olarak konuşursak, "Kıyamet Uçağı"nın varlığı çok gizli değil.
Bununla birlikte, ABD Hava Kuvvetleri bu uçakların etrafında bir gizlilik perdesi tutuyor ve onlar hakkında kamuoyu veya medya ile herhangi bir ayrıntıda konuşmayı reddediyor.
Her zaman Nebraska'da konuşlanmış olan "Kıyamet Uçağı", kamuoyu tarafından kabul edilen ve basına erişim izni verilen tek uçaktır.
Dev Kıyamet Uçağı, karaya ihtiyaç duymadan günlerce havada kalabiliyor. Zor zamanlarda mürettebat, uçağa havadayken yakıt ikmali yapabiliyor.
Başarılı bir inişin çok riskli olması durumunda, uçakta ayrıca bir acil durum iletişim sistemi bulunuyor.
Uçuşta havadan yakıt ikmali ile uzun süre havada kalabilme özelliği, yalnızca motorların yağ tüketimi sorunu yaşaması halinde sona eriyor.
Uçağın başlangıçta acil bir durumda bir hafta boyunca havada kalabilmesi planlanmıştı, ancak dayanıklılık için yapılan bir test uçuşu sırasında 35.4 saat boyunca havada kalabildi.
Bir E-4B'ye tam yakıt ikmali yapmak için ise iki KC-135 tankerinin tam dolu olması gerekiyor.
Eski bir ABD Savunma Bakanı olan Donald Rumsfeld, dört E-4B'nin de 2009 yılına kadar emekli olacağını öngörmüş, ancak 2007'de sadece bir tanesi bunu gerçekleştirmişti.
Yeni Savunma Bakanı Robert Gates'e göre "uçakların benzersiz yetenekleri" olduğundan, emekliye ayrılan uçak daha sonra tekrar hizmete alındı.
Uçaklardan ikisi Haziran 2017'de bir kasırga tarafından hasar gördü ve tadilata alındı.
Her "Kıyamet Uçağı"nın iç kısmında, orijinal tasarımlardan değiştirilen eski baş üstü kutuları bulunuyor.
2017'de uçağı ziyaret eden gazeteci David Rennie'ye göre, uçağın içi gösterişli olmaktan çok işlevsel.
Rennie, “Uçağın içinde belirgin bir şekilde retro, soğuk savaş sonlarına ait bir his var” dedi.
ABD tarafından işletilen bir hava komuta ve kontrol merkezi Look Glass’a gerçekleşebilecek söz konusu bir saldırı durumunda E-4B "Nightwatch" uçağı ABD ordusunun havadaki komuta merkezi olabilmek için tasarlandı.