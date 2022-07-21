ABD’nin 'Kıyamet Uçağı' hakkında 11 ilginç gerçek

5- HER ZAMAN BEKLEMEDEDİR

Felaket asla tahmin edilemediği için bir "Kıyamet Uçağı" her zaman beklemededir.

İddiaya göre, yurt dışına seyahat ederken, ABD Başkanı’na her zaman, dünyanın dört bir yanındaki seçilmiş birçok üsden birinde bir Kıyamet Uçağı eşlik ediyor veya ona yakın bir yerde bulunuyor.

Tüm iletişim sistemlerini izlemek için günde 24 saat "kurulmuş" veya "uyarıda" E-4B'de bir gözetleme ekibi konuşlandırılmıştır.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, görevdeyken uçağın gerekmedikçe Offutt'ta kalmasını emretmiş, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 24 saatlik uyarı duruşunu sonlandırmıştı.