ABD'nin Körfez'deki uçak gemisi ne kadar güçlü?

USS Abraham Lincoln denize açıldığında ortalama 5 bin kişi ile hareket ediyor. Sadece gemi için görevli 3 bin askerin görevli olduğu gemideki hava araçları için yer alan asker sayısı ise 2 bini geçiyor.

Uçakta ayrıca günde ortalama 1.5 litre deniz suyunu arıtan ve içmede de kullanılan suya çeviren arıtıcıları da bulunuyor. Bu da uçağın ikmal almadan uzun süreler açık denizde kalmasına yardımcı oluyor.