ABD'nin Körfez'deki uçak gemisi ne kadar güçlü?
27.01.2026 09:39
Erdem Güzel
ABD-İran hattında gerilim halen yüksek seviyede. ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya konuşlandığını açıkladı. Peki bu uçak gemisinin özellikleri neler? ABD neden bu uçak gemisini gönderdi?
İRAN'A UÇAK GEMİSİYLE YAKIN MARKAJ
ABD Başkanı Trump, “İran'ın yanında büyük bir donanmamız var" ifadelerini kullanırken İran ordusunun ise teyakkuz durumunu korduğu belirtiliyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X'te USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.
İran'a olası bir saldırı ihtimali konuşulurken bölgeye gönderilen uçak gemisi dikkat çekti.
20 YIL YAKIT DEĞİŞTİRMİYOR
Nimitz sınıfı nükleer enerjiyle çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisi 1989 yılında denizlere açıldı. 2 nükleer reaktörle işleyen uçak gemisi 20-25 yıl boyunca nükleer yakıtını değiştirmeden hareket edebiliyor. Devasa uçak gemisi 56 km hıza çıkabiliyor.
Amerikan nükleer uçak gemilerinin bakımı birkaç yıl alabiliyor. USS Abraham Lincoln de 2013 yılından 2017 yılına kadar bakım onarım ve nükleer yakıtının değişmesi için tersaneye çekildi. Bakım maliyetinin 2 milyar doları bulduğu belirtiliyor.
USS Abraham Lincoln'de F-18 Super Hornet, F-35, EA-18G Growler gibi savaş uçaklarının oluşturduğu 6 farklı hava filosu görev yapıyor.
Ayrıca hava istihbarat uçakları da gemide yer alarak görevlerde destek sağlıyor.
5 BİN PERSONELLİ YÜZEN ŞEHİR
USS Abraham Lincoln denize açıldığında ortalama 5 bin kişi ile hareket ediyor. Sadece gemi için görevli 3 bin askerin görevli olduğu gemideki hava araçları için yer alan asker sayısı ise 2 bini geçiyor.
Uçakta ayrıca günde ortalama 1.5 litre deniz suyunu arıtan ve içmede de kullanılan suya çeviren arıtıcıları da bulunuyor. Bu da uçağın ikmal almadan uzun süreler açık denizde kalmasına yardımcı oluyor.
SAVAŞ GÖRMÜŞ UÇAK GEMİSİ
USS Abraham Lincoln ABD donanmasında kritik görevlerde yer almış bir uçak gemisi. Gemi denize açıldığı günden bu yana özellikle Basra Körfezi'ne aşina olan gemi, 1. Körfez Savaşı'nda aktif olarak görev aldı.
1995'te sis dolayısıyla yanlışlıkla yat yarışı yapılan bir alana da giren uçak gemisi, yarışın iptal olmasına da neden olmuştu.
11 Eylül'den sonra ABD'nin Afganistan'ı işgalinde görev yapan USS Abraham Lincoln, 2002 Temmuz ayında çıktığı görev sırasında çıkan Irak Savaşı'nda da yer alarak aktif misyonuna devam etmişti. 10 aylık görevin ardından Mayıs 2003'te ABD'ye dönen uçak gemisi, 16 binden fazla uçak sortisine ev sahipliği yaptı. Tek seferde 10 ay görevde kalan ve bu alanda bir rekor kıran gemideki personelin bu süre zarfında 725 bin kilogram yiyecek tükettiği belirtiliyor.
295 GÜN DENİZDE KALDI
USS Abraham Lincoln Irak Savaşı'nın ardından çeşitli misyonlarda görev almaya devam etti. Kendi rekorunu 2020 yılında geliştirerek 295 gün denizde kalan gemi aynı zamanda bir ilke de imza attı. 2021 yılında Tuğamiral Amy Bauernschmidt geminin ve ABD tarihinin ilk kadın uçak gemisi kaptanı oldu. 2025 yılında terfi alan Bauernschmidt'in yerine Daniel Keeler uçak gemisinin kaptanlık görevini aldı.
Gemi şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yeniden Basra Körfezi'nde konuşlandı.
CENTCOM, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Ortadoğu'da konuşlandırılmış durumda olduğunu söylerken bu paylaşım, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.