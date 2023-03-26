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ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti. Pek çok ev ve araç zarar görürken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 1

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, hortum ve fırtınalar sebebiyle aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 2

Ajansın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ölü sayısı doğrulanarak "düzinelerce kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu" kaydedildi ve "Maalesef bu rakamların artması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 3

Mississippi Valisi Tate Reeves de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif şekilde yürütüldüğü bilgisini verdi.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 4

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin "Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir kasırga" konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 5

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 6

Hortumların etkili olduğu Alabama eyaletinde de Morgan İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 7
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 8
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 9
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 10
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü - 11
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