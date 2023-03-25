imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatı kaybetti. Pek çok ev ve araç zarar görürken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 1

ABC News'in haberine göre, yerel ve federal yetkililer, yıkıcı hortum nedeniyle Mississippi genelinde 14 kişinin öldüğünü belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 2

Eyalet genelinde ilçelerde bir dizi hortum uyarısı yayınlayan Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA), Sharkey ve Humphreys ilçelerinde arama kurtarma operasyonlarının sürdüğünü aktardı.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 3

Mississippi Valisi Tate Reeves Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif olduğunu söyledi.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 4

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yerel saatle 20.50 civarında Silver City ve Rolling Fork'ta hortum rapor edildiğini bildirirken, yetkililer hortumun Tchula'nın kuzeybatısına doğru ilerlediğine işaret etti.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 5

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 6
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 7
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 8
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 9
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 10
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: En az 14 ölü - 11
DAHA FAZLA GÖSTER