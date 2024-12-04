ABD'nin sonunu getirebilir: 2050 yılında yetişkinlerin yüzde 80'i bu sorunu yaşayacak!

ABD'de obezite oranları hızla artıyor. 2021'de yapılan araştırmalarda yetişkinlerin dörtte üçü, ergenlerin ise yarısı obez veya aşırı kilolu olarak hesaplandı. Araştırmalar, önlem alınmazsa 2050’ye kadar bu oranların daha da yükseleceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu trendin hem sağlık hem de ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.

ABD'nin sonunu getirebilir: 2050 yılında yetişkinlerin yüzde 80'i bu sorunu yaşayacak! - 1

ABD'de obezite ve aşırı kilo oranları endişe verici boyutlara ulaşıyor. The Lancet dergisinde yayımlanan son çalışmaya göre, 2021'de yetişkinlerin yüzde 75'i, ergenlerin ise yüzde 50'si klinik olarak aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırıldı.

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ABD'nin sonunu getirebilir: 2050 yılında yetişkinlerin yüzde 80'i bu sorunu yaşayacak! - 2

2050 YILINDA YÜZDE 80

1990'dan bu yana iki katına çıkan bu oranların, acil müdahale edilmediği takdirde 2050 yılına kadar daha da artarak yetişkinlerin yüzde 80’ine ve ergenlerin yüzde 60'ına ulaşması bekleniyor.

ABD'nin sonunu getirebilir: 2050 yılında yetişkinlerin yüzde 80'i bu sorunu yaşayacak! - 3

335 BİN KİŞİ BU SEBEPTEN ÖLDÜ

Obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. 2021'de ABD'de obezite kaynaklı ölümlerin sayısı 335 bin olarak kaydedildi.

Ekonomik boyutu da büyük: Obeziteyle ilişkili sağlık harcamalarının önümüzdeki on yılda 9,1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin sonunu getirebilir: 2050 yılında yetişkinlerin yüzde 80'i bu sorunu yaşayacak! - 4

Özellikle çocukluk ve ergenlik çağındaki obezite artışı dikkat çekiyor. 2 ila 19 yaş arasındaki çocukların yüzde 20’si obez. 2050 yılına kadar bu oranın 5 çocuktan 1’ine yükselmesi bekleniyor. Bu durum, sadece fiziksel sağlığı değil, sosyal ve ruhsal sağlığı da tehdit ediyor.

ABD'nin sonunu getirebilir: 2050 yılında yetişkinlerin yüzde 80'i bu sorunu yaşayacak! - 5

Uzmanlar, obeziteyle mücadelede kapsamlı toplum temelli müdahaleler ve yeni nesil anti-obezite ilaçlarının önemine vurgu yapıyor. Ancak, bu çözümlerin sürdürülebilirliği ve erişilebilirliği konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Araştırmacılar, etkili ve kalıcı çözümler için daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu belirtiyor.

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