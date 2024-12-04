ABD'nin sonunu getirebilir: 2050 yılında yetişkinlerin yüzde 80'i bu sorunu yaşayacak!
ABD'de obezite oranları hızla artıyor. 2021'de yapılan araştırmalarda yetişkinlerin dörtte üçü, ergenlerin ise yarısı obez veya aşırı kilolu olarak hesaplandı. Araştırmalar, önlem alınmazsa 2050’ye kadar bu oranların daha da yükseleceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu trendin hem sağlık hem de ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.
ABD'de obezite ve aşırı kilo oranları endişe verici boyutlara ulaşıyor. The Lancet dergisinde yayımlanan son çalışmaya göre, 2021'de yetişkinlerin yüzde 75'i, ergenlerin ise yüzde 50'si klinik olarak aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırıldı.