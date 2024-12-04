ABD'nin sonunu getirebilir: 2050 yılında yetişkinlerin yüzde 80'i bu sorunu yaşayacak!

Uzmanlar, obeziteyle mücadelede kapsamlı toplum temelli müdahaleler ve yeni nesil anti-obezite ilaçlarının önemine vurgu yapıyor. Ancak, bu çözümlerin sürdürülebilirliği ve erişilebilirliği konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Araştırmacılar, etkili ve kalıcı çözümler için daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu belirtiyor.