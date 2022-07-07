ABD'nin Stonehenge’ine bombalı saldırı

Haberler - NTV Haber 07.07.2022 - 12:39
ABD’de bazı muhafazakar Hıristiyanların şeytani olduğunu iddia ederek eleştirdiği ve "Amerika'nın Stonehenge'i" olarak anılan bir anıt bombalandı.
Kimliği belirlenemeyen saldırganlar, Atlanta kentinin kırsal kesiminde bulunan anıta patlayıcı yerleştirip kaçtı.
Güçlü bir patlamanın ardından anıtın 6 metre yüksekliğindeki dört granit duvarından biri tamamen yıkıldı.
8 dilde 10 mesajın yer aldığı anıt, aynı zamanda güneş saati ve astronomik takvim görevi görüyordu.
1980'li yıllarda yapıldığı düşünülen anıtınsa kim tarafından veya ne amaçla inşaa edildiği bilinmiyor. ti.
Turistlerin ilgisini çeken yapı, bazı muhafazakar kesimlerin tepkisini çekiyor. Anıt daha önce de tahrip edilmişti.