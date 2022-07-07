ABD'nin Stonehenge’ine bombalı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan ve Amerika'nın Stonehenge'i olarak adlandırılan Kılavuz Taşları Anıtı bombalı saldırıya uğradı. Saldırının ardından anıtın bir kısmı yıkıldı.

Haberler - NTV Haber 07.07.2022 - 12:39

ABD'nin Stonehenge’ine bombalı saldırı - 1

ABD’de bazı muhafazakar Hıristiyanların şeytani olduğunu iddia ederek eleştirdiği ve  "Amerika'nın Stonehenge'i" olarak anılan bir anıt bombalandı. 

ABD'nin Stonehenge’ine bombalı saldırı - 2

Kimliği belirlenemeyen saldırganlar, Atlanta kentinin kırsal kesiminde bulunan anıta patlayıcı yerleştirip kaçtı.

ABD'nin Stonehenge’ine bombalı saldırı - 3

DÖRT DUVARINDAN BİRİ TAMAMEN YIKILDI

Güçlü bir patlamanın ardından anıtın 6 metre yüksekliğindeki dört granit duvarından biri tamamen yıkıldı.

ABD'nin Stonehenge’ine bombalı saldırı - 4

8 dilde 10 mesajın yer aldığı anıt, aynı zamanda güneş saati ve astronomik takvim görevi görüyordu.

ABD'nin Stonehenge’ine bombalı saldırı - 5

1980'li yıllarda yapıldığı düşünülen anıtınsa kim tarafından veya ne amaçla inşaa edildiği bilinmiyor. ti.

ABD'nin Stonehenge’ine bombalı saldırı - 6

Turistlerin ilgisini çeken yapı, bazı muhafazakar kesimlerin tepkisini çekiyor. Anıt daha önce de tahrip edilmişti.

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