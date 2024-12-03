ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör"
Suriye'de Beşar Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar Amerika'nın gündeminde. "Esad, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür" diyen ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, iç savaşı kesin olarak herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istediklerini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.
Miller, Beşar Esad rejimi ile rmuhalif gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili "gerginliğin azaltıldığını" görmek istediklerini söyledi.
Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında Miller, "Bu iç savaşı kesin olarak herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istiyoruz" dedi.