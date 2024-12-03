ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör"

Suriye'de Beşar Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar Amerika'nın gündeminde. "Esad, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür" diyen ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, iç savaşı kesin olarak herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istediklerini söyledi.

ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör" - 1

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada,  politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Miller, Beşar Esad rejimi ile rmuhalif gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili "gerginliğin azaltıldığını" görmek istediklerini söyledi.

Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında Miller, "Bu iç savaşı kesin olarak herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istiyoruz" dedi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör" - 2

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARARI

Sözcü Miller, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2015'te alınan ve Suriye'de iç savaşı bitirmek amacıyla siyasi süreci teşvik eden 2254 sayılı karara işaret etti.

Miller, Suriye rejimi üzerinde nüfuzu olan her ülkenin, Esad rejiminin kendi halkıyla diyalog kurarak siyasi süreç başlatması ve iç savaşa devam etmesini engelleyecek BM kararlarının tam olarak uygulanması için çaba sarf etmesini umduklarını söyledi.

ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör" - 3

"SURİYE HALKININ LİDERLİĞİ SÜRECİ"

Dışişleri Sözcüsü, Şam hükümeti için ise şunları söyledi: "Esad, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür. Sonuç olarak, görmek istediğimiz şey ileriye dönük bir siyasi süreçtir, ancak Suriye halkının liderlerinin kim olduğunu  belirleyebileceği bir süreç" diye konuştu.

ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör" - 4

LÜBNAN'DA ATEŞKES "BAŞARILI"

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da varılan ateşkesin, İsrail'in ihlallerine rağmen devam edip etmediği konusundaki soruları da yanıtlayan Miller, ateşkesi, yürürlüğe girmesinden bu yana "başarılı gördüklerini" belirtti.

Ateşkesin olası ihlalleri açısından, bu sorunu ele almak için Fransa'yla birlikte, İsrail ve Lübnan ordusuyla, olası ihlaller konusunda etkileşime açık bir mekanizma kurduklarını vurgulayan Miller, bu nitelikteki kırılgan bir ateşkesin özellikle ilk haftasında bazı ihlallerin olabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör" - 5

"İHLÂL GÖRMEDİK"

Miller, "Sonuç olarak, ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz ve şu ana kadar görmedik. Kurduğumuz mekanizma ile olası ihlallere dair raporlar aldığımızda, bunları inceleriz ve ardından tekrarlanmamasını sağlamak için taraflarla iletişime geçeriz" dedi.

İsrail ordusu, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana 2 kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı 73'e yükseldi.

ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör" - 6
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