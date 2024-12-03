ABD'nin Suriye politikası değişmemiş: "Acımasız bir diktatör"

"SURİYE HALKININ LİDERLİĞİ SÜRECİ"

Dışişleri Sözcüsü, Şam hükümeti için ise şunları söyledi: "Esad, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür. Sonuç olarak, görmek istediğimiz şey ileriye dönük bir siyasi süreçtir, ancak Suriye halkının liderlerinin kim olduğunu belirleyebileceği bir süreç" diye konuştu.