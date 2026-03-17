ABD'nin uçak gemisinde yangın çıktı, 30 saat söndürülemedi. Mürettebat yerde yatıyor

ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da çıkan yangın ve uzun süre söndürülememesi savaşın ABD için gidişatı hakkında soru işaretlerini artırdı. Uçak gemisinde 12 Mart'ta yangın çıktığı ve yangının 30 saatten fazla süre boyunca söndürülemediği öne sürüldü. New York Times'ın haberine göre, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan gemideki yangın, ana çamaşırhanedeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden kaynaklandı.

ABD 5. Filosu, yangının teknik bir arızadan çıktığını, muharebe ile ilgili olmadığını ve kontrol altına alındığını açıkladı.

Ancak askeri yetkililer ve denizciler, söndürme çalışmalarının 30 saati aşması nedeniyle 2 askerin yaralandığını, 600'den fazla mürettebatın yataklarının hasar aldığını ve personelin o günden beri yerlerde veya masaların üzerinde uyuduğunu belirtti.