ABD'nin uçak gemisinde yangın çıktı, 30 saat söndürülemedi. Mürettebat yerde yatıyor
17.03.2026 11:14
Erdem Güzel
ABD'nin İran Savaşı için görevlendirdiği uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da çıkan yangın 30 saat söndürülemedi. ABD yangının saldırıdan değil çamaşırhaneden çıktığını öne sürdü. Yangından etkilenen 600 mürettebat yerlerde ve masalarda yatıyor.
30 SAAT YANGIN SÖNDÜRÜLEMEDİ
ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da çıkan yangın ve uzun süre söndürülememesi savaşın ABD için gidişatı hakkında soru işaretlerini artırdı. Uçak gemisinde 12 Mart'ta yangın çıktığı ve yangının 30 saatten fazla süre boyunca söndürülemediği öne sürüldü. New York Times'ın haberine göre, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan gemideki yangın, ana çamaşırhanedeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden kaynaklandı.
ABD 5. Filosu, yangının teknik bir arızadan çıktığını, muharebe ile ilgili olmadığını ve kontrol altına alındığını açıkladı.
Ancak askeri yetkililer ve denizciler, söndürme çalışmalarının 30 saati aşması nedeniyle 2 askerin yaralandığını, 600'den fazla mürettebatın yataklarının hasar aldığını ve personelin o günden beri yerlerde veya masaların üzerinde uyuduğunu belirtti.
600 MÜRETTEBATIN YATAKLARI HASAR ALDI, YERLERDE YATIYORLAR
Olumsuz yaşam koşullarına rağmen geminin 24 saat boyunca kesintisiz uçuş operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, geminin bu yılın başlarında Newport Donanma Tersanesi'nde yapılması planlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının da ertelendiğini aktardı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın, uçak gemisi görev gücünün sınırlarına ulaştığının farkında olduğu ve USS George H.W. Bush uçak gemisinin bölgeye sevk edilerek Ford'un yerini alacağı iddia edildi. Geminin mürettebatına görev sürelerinin muhtemelen Mayıs ayına kadar uzatılacağının bildirildiği öne sürülürken, bu durum personelin denizde geçirdiği sürenin bir yıla ulaşması ve normal görev süresinin iki katına çıkması anlamına geliyor.
Bölgedeki askeri hareketlilik, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla tırmanışa geçmişti. İran'ın, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelere karşılık verdiği süreçte, İran dini lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre bu saldırılarda ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aşmış durumda.