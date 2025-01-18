ABD'nin Ukrayna'daki gizli operasyonu: Yeni nesil silahlar!
ABD hükümeti, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) endüstrisine savaşın başlangıcından bu yana gizliden gizliye destek verildiğini açıkladı. Sağlanan teknik desteğin yanı sıra, Washington yönetimi Ukrayna'daki İHA endüstrisine eylülde 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptı. ABD'li yetkililer, yeni nesil insansız hava araçlarının geliştirilmesinin savaşların ilerleyişinde devrim yarattığını söylüyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yıllardır gizlilikle yürütülen bu "gölge desteğin" savaşın seyri üzerinde "gerçek bir stratejik etki" yarattığını söyledi.
SAVAŞ ENDÜSTRİSİNDE ABD ETKİSİ
ABD'nin, Ukrayna'daki drone endüstrisine gizlice yatırım yaptığı ortaya çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla gizliliği kaldırılan operasyon belgelerine göre Washington yönetimi, Ukrayna'daki drone endüstrisine eylülde 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptı.