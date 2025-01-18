ABD'nin Ukrayna'daki gizli operasyonu: Yeni nesil silahlar!

CIA DİREKTÖRÜ DE DESTEĞİ ANLATTI

CIA Direktörü William J. Burns ise Ukrayna'ya verilen teknik detsekle ilgili olarak, "İstihbarat desteğimizin Ukraynalıların kendilerini savunmalarına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sadece istihbarat paylaşımında değil, aynı zamanda çok etkili olan bazı sistemlerin desteklenmesinde de rol oynadık." ifadelerini kullandı.