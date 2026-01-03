ABD'nin Venezuela saldırısına dünyadan tepkiler

Başkan Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medyada yaptığı sert bir açıklamayla Washington'ı Venezuela'ya karşı "suç teşkil eden bir saldırı" gerçekleştirmekle suçladı ve acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Diaz-Canel, X'te yaptığı paylaşımda, ABD'nin eylemini yalnızca Venezuela'ya değil daha geniş anlamda Amerika kıtasına yönelik "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.

Açıklamasını devrimci sloganla bitiren Kübalı lider, "Vatan ya da ölüm, üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki Küba büyükelçilikleri tarafından yayınlanan bir açıklamada Havana, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını kınadığını" belirtti.