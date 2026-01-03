ABD'nin Venezuela saldırısına dünyadan tepkiler
03.01.2026 13:37
NTV - Haber Merkezi
ABD hükümeti, Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurdu. Venezula topraklarındaki ABD saldırısına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?
ABD hükümeti, Venezuela'nın başkenti Karakas'a hava saldırısı düzenledi. Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu üstlenerek, “Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.
Dünya ülkelerinden operasyona ilişkin tepkiler gecikmedi...
KOLOMBİYA: TÜM DÜNYAYA BİLDİRİYORLAR
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformunda, "Tüm dünyaya Venezuela'ya saldırdıklarını bildiriyorlar." diye yazdı.
Petro, "Kolombiya Cumhuriyeti, barışın, uluslararası hukuka saygının, yaşamın ve insan onurunun korunmasının her türlü silahlı çatışmanın üstünde olması gerektiği inancını yinelemektedir." diye ekledi.
KÜBA: ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Başkan Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medyada yaptığı sert bir açıklamayla Washington'ı Venezuela'ya karşı "suç teşkil eden bir saldırı" gerçekleştirmekle suçladı ve acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.
Diaz-Canel, X'te yaptığı paylaşımda, ABD'nin eylemini yalnızca Venezuela'ya değil daha geniş anlamda Amerika kıtasına yönelik "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.
Açıklamasını devrimci sloganla bitiren Kübalı lider, "Vatan ya da ölüm, üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki Küba büyükelçilikleri tarafından yayınlanan bir açıklamada Havana, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını kınadığını" belirtti.
İRAN: ŞİDDETLE KINIYORUZ
İran Dışişleri Bakanlığı, "Amerikan ordusunun Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını ve ülkenin ulusal egemenliğini ile toprak bütünlüğünün açıkça ihlal edilmesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
RUSYA: DESTEĞİMİZİ YENİDEN GARANTİ EDİYORUZ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Venezuela'ya dışarıdan herhangi bir yıkıcı askeri müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir." açıklaması yaptı.
Açıklamada, "Venezuela halkıyla olan dayanışmamızı ve liderliğinin ülkenin ulusal egemenliğini savunma politikasına olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." denildi.
ALMANYA: KRİZ EKİBİ TOPLANACAK
Almanya hükümeti ise Venezuela'daki durumun endişeyle takip edildiğini vurgulayarak, "Kriz ekibi ilerleyen saatlerde toplanacak." açıklamasında bulundu.