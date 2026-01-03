ABD'nin Venezuela saldırısına dünyadan tepkiler. Türkiye'den Venezuela açıklaması
03.01.2026 13:37
Son Güncelleme: 03.01.2026 17:03
Ceren Ekşi
ABD hükümeti, Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurdu, dünyadan tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin krizin çözüme kavuşturulması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE: HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela’da meydana gelen son gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
"Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada tüm taraflar itidalli davranmaya çağrıldı.
Türkiye'nin Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğu vurgulandı.
Açıklamanın sonunda, "Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.
ABD hükümeti, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurdu. Venezula topraklarındaki ABD saldırısına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?
ABD hükümeti, Venezuela'nın başkenti Karakas'a hava saldırısı düzenledi. Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu üstlenerek, “Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.
Dünya ülkelerinden operasyona ilişkin tepkiler gecikmedi...
KOLOMBİYA: TÜM DÜNYAYA BİLDİRİYORLAR
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformunda, "Tüm dünyaya Venezuela'ya saldırdıklarını bildiriyorlar." diye yazdı.
Petro, "Kolombiya Cumhuriyeti, barışın, uluslararası hukuka saygının, yaşamın ve insan onurunun korunmasının her türlü silahlı çatışmanın üstünde olması gerektiği inancını yinelemektedir." diye ekledi.
KÜBA: ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Başkan Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medyada yaptığı sert bir açıklamayla Washington'ı Venezuela'ya karşı "suç teşkil eden bir saldırı" gerçekleştirmekle suçladı ve acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.
Diaz-Canel, X'te yaptığı paylaşımda, ABD'nin eylemini yalnızca Venezuela'ya değil daha geniş anlamda Amerika kıtasına yönelik "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.
Açıklamasını devrimci sloganla bitiren Kübalı lider, "Vatan ya da ölüm, üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki Küba büyükelçilikleri tarafından yayınlanan bir açıklamada Havana, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını kınadığını" belirtti.
İRAN: ŞİDDETLE KINIYORUZ
İran Dışişleri Bakanlığı, "Amerikan ordusunun Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını ve ülkenin ulusal egemenliğini ile toprak bütünlüğünün açıkça ihlal edilmesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını sert bir dille kınayarak, "Bu saldırı, özellikle kuvvet kullanımını yasaklayan BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasının açık bir ihlali olup tam anlamıyla bir saldırı eylemi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.
RUSYA: DESTEĞİMİZİ YENİDEN GARANTİ EDİYORUZ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Venezuela'ya dışarıdan herhangi bir yıkıcı askeri müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir." açıklaması yaptı.
Açıklamada, "Venezuela halkıyla olan dayanışmamızı ve liderliğinin ülkenin ulusal egemenliğini savunma politikasına olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." denildi.
ALMANYA: KRİZ EKİBİ TOPLANACAK
Almanya hükümeti ise Venezuela'daki durumun endişeyle takip edildiğini vurgulayarak, "Kriz ekibi ilerleyen saatlerde toplanacak." açıklamasında bulundu.
İTALYA: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki durumu yakından takip ettiğini" ve ülkedeki "vatandaşlar hakkında bilgi toplamayı" amaçladığını belirtti.
Meloni, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi.
Şu anda Venezuela'da yaklaşık 160 bin İtalyan yaşıyor ve bunların çoğu çifte vatandaşlığa sahip.
AB: BM ŞARTINA SAYGI GÖSTERİLMELİDİR
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Venezuela'ya düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
AB'nin Karakas'taki büyükelçisi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Kallas, "AB, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ediyor." bilgisini verdi.
Kallas, "AB, Sayın Maduro’nun meşruiyetten yoksun olduğunu defalarca dile getirmiş ve barışçıl bir geçişi savunmuştur. Her koşulda uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. Tüm tarafları itidale davet ediyoruz." vurgusunu yaptı.
Kallas, ülkedeki AB vatandaşlarının güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunun altını çizdi.
BREZİLYA: VENEZUELA'NIN EGEMENLİĞİNE YÖNELİK CİDDİ BİR SALDIRI
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da olayla ilgili açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Lula, “Venezuela topraklarına yönelik bombalamalar ve devlet başkanının yakalanması kabul edilemez bir çizgiyi aşmıştır. Bu eylemler, Venezuela'nın egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı ve tüm uluslararası toplum için son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir.” ifadelerini kullandı.
Olayı “şiddet, kaos ve istikrarsızlıkla dolu bir dünyaya doğru atılan ilk adım” diye nitelendiren Brezilya devlet başkanı uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler aracılığıyla yanıt vermesi gerektiğini söyledi ve Brezilya'nın bu eylemleri kınadığını belirtti.