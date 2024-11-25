ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, tüm transseksüel askerlerin ordudan atılmasına yol açacak bir kararname çıkarmayı planlıyor. Ordudaki yaklaşık 15 bin transseksüel üyenin, tıbbi olarak terhis edileceği ve hizmet etmeye uygun olmadıklarına yönelik bildirim yapılacağı belirtiliyor. LGBTİ+ askeri personel ve gaziler adına kampanyalar yürüten Modern Military Association of America'nın İcra Direktörü Rachel Branaman, "Trans yasağının uygulanması, ordunun hazır olma durumunu zayıflatacak" dedi.

ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak - 1

Savunma kaynaklarına göre Donald Trump, ABD ordusundaki tüm transseksüel üyelerin ordudan atılmasına yol açacak bir kararname çıkarmayı planlıyor.

Emir, trump'ın Beyaz Saray'a geri döndüğü ilk gün olan 20 Ocak'ta gelebilir.

Transseksüel olan yaklaşık 15 bin aktif hizmet personeli olduğuna inanılıyor. Bu kişiler tıbbi olarak terhis edilecek ve hizmet etmeye uygun olmadıkları bildirilecek.

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ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak - 2

KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Bu durum aynı zamanda transların orduya katılmasının yasaklanmasına yol açacak ve Amerikan silahlı kuvvetlerinin neredeyse tüm kollarının askere alma hedeflerini tutturamadığı bir döneme denk gelecek.

78 yaşındaki Trump, ordudaki “uyanık” uygulamalara karşı çıkmış ve bazı yüksek rütbeli subayların çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılıkla savaşmayı planlamaktan daha fazla ilgilendiğini söylemişti.

Yasağın, Trump'ın görevdeki ilk döneminde transseksüellerin silahlı kuvvetlere katılmasını engellediği, ancak halihazırda görev yapanların işlerine devam etmelerine izin verdiği benzer bir emirden daha geniş kapsamlı olması bekleniyor.

ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak - 3

1 MİLYONDAN FAZLA PERSONEL SÖZ KONUSU

Çeşitli kaynaklara göre, mevcut Başkan Joe Biden emri iptal etti, ancak bu kez onlarca yıldır hizmet verenler bile görevlerinden alınacak.

Trump'ın planları hakkında bilgi sahibi bir kaynak, The Times’a yaptığı açıklamada, “Bu insanlar, ordunun yeterli sayıda kişiyi işe alamadığı bir dönemde işten çıkarılacaklar. Sadece deniz piyadeleri işe alım sayılarına ulaşıyor ve bu durumdan etkilenecek bazı kişiler çok üst düzey pozisyonlarda bulunuyor” diye konuştu.

Pentagon'a göre gizlilik politikaları, aktif görevdeki transların sayısını ölçmeyi zorlaştırıyor ancak Trump'ın ilk yasağının kaldırıldığı 2021 yılında yaklaşık 2 bin 200 hizmet üyesine cinsiyet disforisi (hoşnutsuzluğu) teşhisi konmuştu. Orduda yaklaşık 1,3 milyon aktif görevde personel bulunuyor.

Kendilerini, doğduklarından farklı bir cinsiyette tanımlayan binlerce personel daha olduğuna inanılıyor.

ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak - 4

"BÜYÜK BİR ASKERE ALMA KRİZİ YARATACAK"

Trump'ın ilk döneminde “trans yasağıyla” mücadele eden askeri yardım kuruluşları, yeni yönetimin de benzer bir adım atmayı planladığının farkında.

LGBTİ+ askeri personel ve gaziler adına kampanyalar yürüten Modern Military Association of America'nın İcra Direktörü Rachel Branaman, “Trump yönetiminin ilk gününden itibaren bir trans yasağının uygulanması, ordunun hazır olma durumunu zayıflatacak ve Amerika'nın düşmanlarına karşı savunmasızlık sinyali vermek bir yana, daha da büyük bir askere alma ve elde tutma krizi yaratacaktır” dedi.

Branaman, "15 binden fazla hizmet mensubunun aniden terhis edilmesi, özellikle de ordunun geçen yıl 41 bin asker alma hedefinin gerisinde kaldığı düşünüldüğünde, savaşan birliklere idari yük getirecek, birlik uyumuna zarar verecek ve kritik beceri eksikliklerini arttıracaktır" diye konuştu.

Ayrıca, önemli bir mali maliyetin yanı sıra, yerine konması muhtemelen 20 yıl ve milyarlarca dolar sürecek bir deneyim ve liderlik kaybının söz konusu olacağını ifade etti.

ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak - 5

"KADINSI" LİDERLİĞİ ELEŞTİREN SAVUNMA BAKANI

Trump, savunma bakanı olarak 44 yaşındaki Pete Hegseth'i aday gösterdi.

Fox News sunucusu ve ABD Ulusal Muhafızları'nın eski binbaşısı, ordudaki “zayıf” ve “kadınsı” liderliği kamuoyu önünde eleştirmiş ve yakın tarihli bir kitabında “bir sonraki başkomutanın evi temizlemesi gerekeceği” ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca transseksüel personel için tıbbi bakımın Pentagon'un karşılayamayacağı bir savurganlık olduğunu savundu ve orduda sadece az sayıda insanı etkileyen sorunlara odaklanmanın bir “trans deliliği” örneği olduğunu söyledi.

Hâlihazırda orduda görev yapan trans bireyler, yeni bir yasağın kendilerine önemli kişisel sıkıntılar yaratmasının yanı sıra silahlı kuvvetler için de felaket olacağını söylüyor. 

ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak - 6

"SADECE HORMAN EKSİKLİĞİ VAR"

İsmini vermek istemeyen ve ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan bir astsubay, “Benim kariyer alanımda bu deneyime sahip çok az kişi var ve büyük çaplı bir acil durumda benim getirdiğim deneyim seviyesinin yerini doldurmak zor olacaktır” dedi.

ABD donanmasında analist olarak görev yapan transseksüel Paulo Batista ise yasağın sadece kariyerine erken bir son vermekle kalmayacağını, aynı zamanda tüm kuvvetlerde kargaşaya neden olacağını söyledi.

“Sözleşmemin bitmesine dört yıl kaldı” diyen Batista, “Bu 15 bin liderlik pozisyonu demek, her birimiz hayati bir rol oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

Batista, transların orduda görev yapmasına karşı çıkanların öne sürdüğü bir başka argümanı da reddetti: Pentagon'un cinsiyet disforisi tedavisinin artan maliyetlerini karşılamak zorunda olduğu.

Konuşmasının devamında şunları söyledi: “Harcanan bir para yok, bu sadece sürekli bakım. Askere alınan kişilerde sadece hafif hormon eksikliği var ama daha büyük resim kaç kişinin bundan etkileneceği.”

ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak - 7
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