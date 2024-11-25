ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak

1 MİLYONDAN FAZLA PERSONEL SÖZ KONUSU

Çeşitli kaynaklara göre, mevcut Başkan Joe Biden emri iptal etti, ancak bu kez onlarca yıldır hizmet verenler bile görevlerinden alınacak.

Trump'ın planları hakkında bilgi sahibi bir kaynak, The Times’a yaptığı açıklamada, “Bu insanlar, ordunun yeterli sayıda kişiyi işe alamadığı bir dönemde işten çıkarılacaklar. Sadece deniz piyadeleri işe alım sayılarına ulaşıyor ve bu durumdan etkilenecek bazı kişiler çok üst düzey pozisyonlarda bulunuyor” diye konuştu.

Pentagon'a göre gizlilik politikaları, aktif görevdeki transların sayısını ölçmeyi zorlaştırıyor ancak Trump'ın ilk yasağının kaldırıldığı 2021 yılında yaklaşık 2 bin 200 hizmet üyesine cinsiyet disforisi (hoşnutsuzluğu) teşhisi konmuştu. Orduda yaklaşık 1,3 milyon aktif görevde personel bulunuyor.

Kendilerini, doğduklarından farklı bir cinsiyette tanımlayan binlerce personel daha olduğuna inanılıyor.