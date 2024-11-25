ABD'nin yeni başkanı Trump, transseksüelleri ordudan atacak
ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, tüm transseksüel askerlerin ordudan atılmasına yol açacak bir kararname çıkarmayı planlıyor. Ordudaki yaklaşık 15 bin transseksüel üyenin, tıbbi olarak terhis edileceği ve hizmet etmeye uygun olmadıklarına yönelik bildirim yapılacağı belirtiliyor. LGBTİ+ askeri personel ve gaziler adına kampanyalar yürüten Modern Military Association of America'nın İcra Direktörü Rachel Branaman, "Trans yasağının uygulanması, ordunun hazır olma durumunu zayıflatacak" dedi.
Savunma kaynaklarına göre Donald Trump, ABD ordusundaki tüm transseksüel üyelerin ordudan atılmasına yol açacak bir kararname çıkarmayı planlıyor.
Emir, trump'ın Beyaz Saray'a geri döndüğü ilk gün olan 20 Ocak'ta gelebilir.
Transseksüel olan yaklaşık 15 bin aktif hizmet personeli olduğuna inanılıyor. Bu kişiler tıbbi olarak terhis edilecek ve hizmet etmeye uygun olmadıkları bildirilecek.