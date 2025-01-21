ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir?
ABD'de Trump'ın başkan olmasıyla Dışişleri'nde Blinken dönemi bitti. Marco Rubio, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı. Peki Çin'e girişi yasak olan ve "Çin şahini" olarak tanımlanan Rubio kimdir?
Marco Rubio Senato’da 99 oyun tamamını alarak ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı oldu ve Antony Blinken dönemi sona erdi.
2011 yılından bu yana Senato'da Florida'yı temsil eden Rubio, Trump'ın göreve başlaması üzerine dün istifa etti. 53 yaşındaki Rubio’nun, geniş bir dış politika deneyimine sahip olduğu biliniyor.
Çin, İran, Venezuela ve Küba konusunda sert tutumlar sergileyen Rubio, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar, Çin ile Tayvan'a arasındaki ihtilaf ve Çin-ABD ilişkisi gibi bir dizi küresel zorlukla karşı karşıya olan görevi devralıyor.