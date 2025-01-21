ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir?

"TEKNOLOJİK BİR DÜŞMAN"

Rubio, Çin için “Sovyetler Birliği'nin asla sahip olmadığı unsurlara sahipler. Teknolojik bir düşman ve rakip, endüstriyel bir rakip, ekonomik bir rakip, jeopolitik bir rakip, bilimsel bir rakip, artık her alanda. Bu olağanüstü bir meydan okumadır” ifadelerini kullandı.

Ancak Çin hükümetine yönelik eleştirileri nedeniyle Çin'e girişi yasaklanan Rubio, ülkenin en üst düzey diplomatı olarak iki ülke arasındaki yoğun rekabetin ortasında silahlı bir çatışmayı önlemek için Çin'le ilişki kurması gerekeceğini kabul etti.