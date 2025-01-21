ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir?

ABD'de Trump'ın başkan olmasıyla Dışişleri'nde Blinken dönemi bitti. Marco Rubio, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı. Peki Çin'e girişi yasak olan ve "Çin şahini" olarak tanımlanan Rubio kimdir?

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir? - 1

Marco Rubio Senato’da 99 oyun tamamını alarak ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı oldu ve Antony Blinken dönemi sona erdi.

2011 yılından bu yana Senato'da Florida'yı temsil eden Rubio, Trump'ın göreve başlaması üzerine dün istifa etti. 53 yaşındaki Rubio’nun, geniş bir dış politika deneyimine sahip olduğu biliniyor.

Çin, İran, Venezuela ve Küba konusunda sert tutumlar sergileyen Rubio, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar, Çin ile Tayvan'a arasındaki ihtilaf ve Çin-ABD ilişkisi gibi bir dizi küresel zorlukla karşı karşıya olan görevi devralıyor.

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ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir? - 2

"21. YÜZYIL ABD VE ÇİN İLE TANIMLANCAK"

Kanada'yı 51. eyalet olarak ilhak etmeyi gündeme getiren Rubio, ABD müttefikleri ile ticaret savaşları tehdidinde bulundu.

Rubio, seçilirken Senato'daki meslektaşlarına “21. Yüzyıl ABD ve Çin arasında yaşananlarla tanımlanacak” diyerek ABD'nin Çin'in etkisini daha güçlü bir şekilde geri püskürtmesi gerektiğine dair uzun süredir sahip olduğu inancı yineledi. ABD basını Rubio için “Çin şahini” tanımlanmasını kullanıyor.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir? - 3

"TEKNOLOJİK BİR DÜŞMAN"

Rubio, Çin için “Sovyetler Birliği'nin asla sahip olmadığı unsurlara sahipler. Teknolojik bir düşman ve rakip, endüstriyel bir rakip, ekonomik bir rakip, jeopolitik bir rakip, bilimsel bir rakip, artık her alanda. Bu olağanüstü bir meydan okumadır” ifadelerini kullandı.

Ancak Çin hükümetine yönelik eleştirileri nedeniyle Çin'e girişi yasaklanan Rubio, ülkenin en üst düzey diplomatı olarak iki ülke arasındaki yoğun rekabetin ortasında silahlı bir çatışmayı önlemek için Çin'le ilişki kurması gerekeceğini kabul etti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir? - 4

Rubio, Kübalı göçmenlerin çocuğu olarak Miami'de doğdu.

Florida Üniversitesi ve Miami Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Rubio, Batı Miami'de şehir komiseri olarak görev yaptı ve 2010 yılında Senato'ya seçilmeden önce 2000 yılında Florida Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

2016'da Cumhuriyetçi başkan adaylığı için Donald Trump ve bir dizi Beyaz Saray adayıyla karşı karşıya geldi. 2024 yılında Trump'ın aday adayı olmak için kısa listede yer alıyordu.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir? - 5

Rubio ayrıca Trump'ın “Önce Amerika” gündemini savunarak Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli önceliğinin “ABD olacağını” ve Grönland ile Panama Kanalı konusundaki tutumunu açıkladı.

Kanal üzerindeki Çin etkisiyle ilgili sorulara “Bu yüzleşilmesi gereken meşru bir mesele. Bunu Başkan Trump icat etmiyor” şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: "Çin şahini" Marco Rubio kimdir? - 6
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