ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad güçleriyle muhalif grupların çatışmaları şiddetini korurken, ABD yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Reuters'ın haberine göre ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan uzaklaşması ve Hizbullah'a giden silah yollarını kesmesi halinde, Esad'a uygulanan yaptırımları kaldırmayı değerlendiriyor.

ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede - 1

Suriye'de çatışmalar sürerken olası senaryolar da konuşulmaya başlandı.

Reuters'ın haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi beş kişi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'dan uzaklaşması ve Lübnan Hizbullah'ına giden silah yollarını kesmesi halinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a uygulanan yaptırımların kaldırılması olasılığını görüştüğünü söyledi.

Kaynaklar, ABD'nin Suriye'ye yönelik kapsamlı yaptırımlarının 20 Aralık'ta sona erecek olması ve İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah ve Suriye'deki İran varlıkları da dahil olmak üzere, Tahran'ın bölgesel ağına karşı yürüttüğü kampanya nedeniyle görüşmelerin son aylarda yoğunlaştığını ifade etti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede - 2

"HALEP OPERASYONUNDAN ÖNCE GÖRÜŞTÜLER"

Görüşmeler, Esad karşıtı silahlı grupların, 28 Kasım'da Halep'e girmelerinden önce gerçekleşti.

Kaynaklara göre muhalif grupların yeni ilerleyişi, tam da Esad'ın İran'la ittifakında Emirlik ve ABD'nin girişiminin yararlanmayı amaçladığı türden bir zayıflığın işareti.

Ancak kaynaklar, Esad'ın karşı saldırı için İran'ın yardımını kabul etmesi halinde, bunun iki ülkenin arasını açma çabalarını da zorlaştırabileceğini belirtiyor.

ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede - 3

İRANLI BAKANDAN ŞAM ZİYARETİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Esad'a destek için Suriye'yi ziyaret etti ve BAE Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid El Nahyan hafta sonunda Esad'la telefonda son gelişmeleri konuştu.

Reuters'a konuşan iki ABD'li kaynak, Suriyeli ve Lübnanlı dört muhatap ve iki yabancı diplomat, ABD ve BAE'nin 2011'de patlak veren iç savaş sırasında ülkesinin büyük bölümünü yeniden ele geçirmesine yardımcı olan İran ile Esad'ın arasını açmak için bir fırsat gördüğünü söyledi.

ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede - 4

BAE ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİ

Suriye hükümeti ve Beyaz Saray, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi. BAE, Bin Zayed'in Esad ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamasına atıfta bulundu.

BAE, kendisine karşı Sünnilerin önderliğindeki isyanı bastırmak için Arap olmayan Şii İran'ın yardımını kabul etmesinin ardından, Esad'ı dışlayan, çoğunluğu Sünni Müslüman Arap devletleri arasında Esad için öncü bir rol üstlendi.

Emirlikler, Arap Birliği Suriye'nin üyeliğini yeniden başlatmadan önce, savaşın başlamasından bu yana bir Arap ülkesine yaptığı ilk ziyaret olan 2022'de Esad'ı ağırladı.

ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede - 5

"YAPTIRIM HAFİFLETME TEKNİKLERİ"

Kaynaklar, BAE'nin uzun süredir Esad'ı İran'dan uzaklaştırmayı umduğunu ve Suriye ile ticari bağlar kurmak istediğini ancak ABD yaptırımlarının bu çabaları engellediğini söyledi.

Tahran tarafından bilgilendirilen üst düzey bir bölgesel diplomat, İran'ın “bazı Arap ülkelerinin Suriye'yi Tahran'dan uzaklaştırarak İran'ı izole etmeye yönelik perde arkası çabaları hakkında” bilgilendirildiğini ile getirdi.

Diplomat, bu çabaların Washington'un olası yaptırım hafifletme teklifleriyle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede - 6
DAHA FAZLA GÖSTER