ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede
Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad güçleriyle muhalif grupların çatışmaları şiddetini korurken, ABD yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Reuters'ın haberine göre ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan uzaklaşması ve Hizbullah'a giden silah yollarını kesmesi halinde, Esad'a uygulanan yaptırımları kaldırmayı değerlendiriyor.
Suriye'de çatışmalar sürerken olası senaryolar da konuşulmaya başlandı.
Reuters'ın haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi beş kişi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'dan uzaklaşması ve Lübnan Hizbullah'ına giden silah yollarını kesmesi halinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a uygulanan yaptırımların kaldırılması olasılığını görüştüğünü söyledi.
Kaynaklar, ABD'nin Suriye'ye yönelik kapsamlı yaptırımlarının 20 Aralık'ta sona erecek olması ve İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah ve Suriye'deki İran varlıkları da dahil olmak üzere, Tahran'ın bölgesel ağına karşı yürüttüğü kampanya nedeniyle görüşmelerin son aylarda yoğunlaştığını ifade etti.