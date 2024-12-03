ABD'nin yeni Suriye planı: İran'la Esad'ın arasını açacak oyun devrede

İRANLI BAKANDAN ŞAM ZİYARETİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Esad'a destek için Suriye'yi ziyaret etti ve BAE Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid El Nahyan hafta sonunda Esad'la telefonda son gelişmeleri konuştu.

Reuters'a konuşan iki ABD'li kaynak, Suriyeli ve Lübnanlı dört muhatap ve iki yabancı diplomat, ABD ve BAE'nin 2011'de patlak veren iç savaş sırasında ülkesinin büyük bölümünü yeniden ele geçirmesine yardımcı olan İran ile Esad'ın arasını açmak için bir fırsat gördüğünü söyledi.