ABD'nin Louisiana eyaletini İda Kasırgası vurdu: Yaklaşık bir milyon kişi elektriksiz kaldı

ABD’de saatte 240 kilometre hızla ilerleyen Ida Kasırgası, Louisiana eyaletini şiddetli rüzgarlar ve sel sularıyla vurdu. New Orleans'ın çoğu da dahil olmak üzere yaklaşık bir milyon insan elektriksiz kaldı ve en az bir kişi öldü. Yüzbinlerce kişi iç kısımlarda yer alan sığınaklara yerleştirildi. Öte yandan Ida, 2005'te bin 800 kişiyi öldüren Katrina Kasırgası'nın şiddetine sahip olduğundan yetkililer geniş kapsamlı önlemler alıyor.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters 30.08.2021 - 10:40

Rüzgar hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı Ida kasırgası ABD'nin Loisiana eyaletini vurdu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, Missisippi nehrinin akış yönü tersine döndü.

Kategori dört seviyesine ulaşan Ida Kasırgası, Louisiana eyaletinde karaya ulaştı.

Aşırı yağışın yanı sıra hızı saatte 240 kilometreye ulaşan rüzgar geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. ABD tarihinin en güçlü 5. kasırgası olarak kayıtlara geçen Ida kasıfırtına ilerleyen saatlerde güç kaybetse de rüzgar hızı saatte 170 kilometrenin üzerinde seyrediyor.

LOUİSANA VALİSİ: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN ÇOK ZOR OALCAĞINA ŞÜPHE YOK Louisana Valisi, John Bel Edwards, düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki günlerin ve haftaların hükümetimiz için son derece zor olacağına şüphe yok. Çok sayıda insan bugün hayal bile edemeyeceğimiz şekilde imtihan edilecek. Ancak hiç bu kadar hazırlıklı olmamıştık" dedi.

EN AZ BİR KİŞİ ÖLDÜ Öte yandan, kasırga nedeniyle 60 yaşındaki adam bir evin üzerine ağaç düştükten sonra öldü. Kamu hizmeti şirketlerinin raporlarına göre, yaklaşık bir milyon kişi elektriksiz kaldı.

MİLYONLARCA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI 2,9 milyon müşterisi olan bir enerji şirketi olan Entergy, New Orleans bölgesine güç sağlayan sekiz iletim hattının hepsinin hizmet dışı olduğunu ve elektriğin ne zaman geri geleceğinin belirsiz olduğunu da sözlerine ekledi.

HASTANELERDE COVİD-19 NEDENİYLE YER YOK Tüm bunların yanı sıra Louisiana’deki hastaneler zaten Covid-19 nedeniyle yoğun baskı altında bulunuyor. ABD'deki en yüksek üçüncü enfeksiyon oranına sahip olan eyalette, pandemi öncesi dönemde kasırga uyarılarının ardından hastaneler hazırlık yapılıyordu. Ancak, yetkililer hastanelerde çok az yatağın bulunduğunu söyledi.





Vali Edwards, "Bu hastaları götürecek bir yerimiz yok" dedi.

HASTANENİN ÇATISI UÇTU Bununla birlikte, tedbir amaçlı olarak Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 90'ından fazlası durduruldu. Şiddetli rüzgarlar, Meksika Körfezi'nin hemen iç kesimlerinde, Louisiana'nın Cut Off kasabasındaki bir hastanenin çatısını kısmen uçurdu. Hastane, "önemli hasar" aldığını ancak hastalarının güvende olduğunu duyurdu.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın kıyı boyunca hayati risk içeren büyük bir yıkıma neden olabileceğini belirterek, elektrik şebekesinin onarımının haftalar sürebileceğini söyledi.

Katrina'nın 16. yılında karaya ulaşan Ida Kasırgası, hafta sonu boyunca Meksika Körfezi'ndeki ılık sular üzerinde güç kazandı. Ardından ise New Orleans'ın güneyindeki Fourchon Limanı'nda karaya vurdu. Kasırga Saffir-Simpson kasırga ölçeğine göre Kategori 4 olarak adlandırıldı.

Diğer taraftan Ida, üçüncü kategori bir fırtına olan Katrina'nın 16. yıldönümünde karaya çıktı.Yaklaşık bin 800 kişinin öldüğü felaketten bu yana eyalette “set” olarak bilinen sel savunmalarına milyarlarca dolar harcandı. İnşa edilen bu setler şimdiye kadar işe yaradı.

KÜRESEL ISINMA KASIRGALARI DAHA ŞİDDETTİ HALE GETİRDİ Bilim insanları küresel ısınmanın fırtınaların sıklığı üzerindeki etkilerine ilişkin yaptıkları açıklamada, artan deniz yüzeyi sıcaklıkları yukarıdaki havayı ısıtarak kasırgaları sürmek için daha fazla enerji kazanıyor. Sonuç olarak, kasırgalar daha şiddetli ve daha yoğun hale geliyor.





Center of Disaster Philanthropy için çalışan New Orleans sakini Tanya Gulliver Garcia, BBC'ye verdiği demeçte, "Oldukça endişeliyim. Birkaç yıldır afetlerde gönüllü oldum. Ama evde afeti yaşamakla, güvenli ve iyi bir sığınakta olmak arasında fark var" dedi.

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