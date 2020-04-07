ABD'ye corona virüsle mücadelede modern korsanlık suçlaması

"BAĞIŞLANAN 20 VENTİLATÖRÜ GASP ETTİLER"

Karayip ülkesi Barbados’da Sağlık Bakanı, Teğmen Col Jeffrey Bostic, dün yaptığı basın toplantısında ülkeye bağışlanan 20 ventilatöre ABD’li yetkililer tarafından el konulduğunu söyledi. "Bize bağışlanan ventilatörler ABD'de ele geçirildi. Belki parasını bağış yapanlara ödediler ama sonuç olarak onları gasp ettiler. Ancak hatırlatmak isterim ki, ventilatörler bugün dünyanın en çok talep gören ürünlerden biridir ve Barbados dünyanın dört bir yanındaki diğer 203 ülke ve bölge ile mümkün olduğunca çok sayıda ekipman temin etmek için güreş yapmakta."

New York Times'a göre, 6 Nisan itibariyle Barbados'un 56 onaylanmış corona virüs vakası vardı ve hafta sonu ülkede ilk ölümün kaydedildi.