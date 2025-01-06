ABD'ye mesaj: Blinken'ın Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füze ateşledi!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Kore'nin başkenti Seul'e yaptığı ziyaret sırasında Kuzey'den balistik füze ateşlendi. Güney Kore ordusu bunun ardından teyakkuza geçtiğini bildirirken Blinken'dan da BM Güvenlik Konseyi'ne atıfta bulunan bir açıklama geldi.
Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'yi ziyaret ettiği ve siyasi çalkantılar nedeniyle dış politikada istikrarlı bir yol aradığı sırada füze ateşledi.
Blinken, müfettişlerin başarısız bir sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden alındıktan sonra konutuna yerleşen muhafazakâr Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u tutuklamaya çalıştığı sırada ziyarette bulundu.