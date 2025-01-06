ABD'ye mesaj: Blinken'ın Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füze ateşledi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Kore'nin başkenti Seul'e yaptığı ziyaret sırasında Kuzey'den balistik füze ateşlendi. Güney Kore ordusu bunun ardından teyakkuza geçtiğini bildirirken Blinken'dan da BM Güvenlik Konseyi'ne atıfta bulunan bir açıklama geldi.

ABD'ye mesaj: Blinken'ın Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füze ateşledi! - 1

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'yi ziyaret ettiği ve siyasi çalkantılar nedeniyle dış politikada istikrarlı bir yol aradığı sırada füze ateşledi.

Blinken, müfettişlerin başarısız bir sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden alındıktan sonra konutuna yerleşen muhafazakâr Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u tutuklamaya çalıştığı sırada ziyarette bulundu. 

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ABD'ye mesaj: Blinken'ın Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füze ateşledi! - 2

TEYAKKUZU GÜÇLENDİRDİLER

Güney Kore ordusuna göre, iç siyasetin ötesine geçen ortak zorlukları hatırlatırcasına, Kuzey Kore, Blinken'in Seul'de toplantılar yaptığı sırada denize balistik bir füze ateşledi.

Güney Kore ordusu, Japon Denizi olarak da bilinen su kütlesine atıfta bulunarak, “Ordumuz, Doğu Denizi'ne doğru fırlatılan orta menzilli balistik füze olduğu tahmin edilen bir mermi tespit etti” açıklamasını yaptı.

Füzenin yaklaşık 1,100 kilometre uçmasının ardından ordu, Seul'ün başka fırlatmalara karşı “gözetim ve teyakkuzu güçlendirdiğini” bildirdi.

ABD'ye mesaj: Blinken'ın Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füze ateşledi! - 3

BLINKEN'DAN AÇIKLAMA

Japonya'ya göre füze suya düşmüş gibi görünüyor.

Güney ordusu, Seul'ün fırlatma konusunda “ABD ve Japonya ile yakın koordinasyon içinde” olduğunu da sözlerine ekledi.

Blinken da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kuzeyin füze denemesini kınayan ABD Dışişleri Bakanı, Seul'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Blinken, “Kuzey Kore'nin bugün gerçekleştirdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlali anlamına gelen füze denemesini kınıyoruz” dedi.  

ABD'ye mesaj: Blinken'ın Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füze ateşledi! - 4
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