ABD'ye mesaj: Blinken'ın Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füze ateşledi!

BLINKEN'DAN AÇIKLAMA

Japonya'ya göre füze suya düşmüş gibi görünüyor.

Güney ordusu, Seul'ün fırlatma konusunda “ABD ve Japonya ile yakın koordinasyon içinde” olduğunu da sözlerine ekledi.

Blinken da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kuzeyin füze denemesini kınayan ABD Dışişleri Bakanı, Seul'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Blinken, “Kuzey Kore'nin bugün gerçekleştirdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlali anlamına gelen füze denemesini kınıyoruz” dedi.